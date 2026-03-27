La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) cerró en las últimas horas su acuerdo paritario para el segundo trimestre de 2026. El convenio fue rubricado por el secretario general de la FAECyS, Armando Cavalieri, y representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), y está pendiente de homologación ante la Secretaría de Trabajo de la Nación. El acuerdo establece un incremento remunerativo del 5% aplicado de forma escalonada: La base de cálculo toma los básicos convencionales de marzo 2026 más las sumas no remunerativas vigentes a esa fecha, que suman $ 100.000. Además del aumento porcentual, se confirmó el pago de un bono de $ 120.000, que se compone por los $100.000 acumulados de acuerdos anteriores ($ 40.000 más $60.000) y otros $ 20.000 adicionales que serán abonados a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, sin distinción de categoría, durante abril, mayo y junio de 2026. Las sumas no remunerativas de $ 40.000 y $ 60.000 se prorrogan hasta junio 2026, mientras que los últimos $ 20.000 de la nueva recomposición también se extinguen mes a mes hasta esa fecha. En julio, el total de $ 120.000 se incorpora a los básicos de convenio en su valor nominal. Esto implica que a partir del séptimo mes los salarios de base quedarán sensiblemente fortalecidos. En materia de escalas, los sueldos de bolsillo de abril quedan con básicos que rondan el millón de pesos según la categoría, a los que se suman los $120.000 no remunerativos. Una cajera categoría A, por ejemplo, partirá de un básico de $ 1.094.513, a lo que se adicionan $100.000 y $20.000 de sumas no remunerativas. Lo mismo ocurre con vendedores, administrativos y personal auxiliar, cuyas escalas van desde $ 1.078.911 hasta $ 1.142.889 en el básico. Los montos no remunerativos son tenidos en cuenta para el cálculo del presentismo, la antigüedad, el SAC, las indemnizaciones por despido, las horas extras y las vacaciones, aunque no generan aportes ni contribuciones a la seguridad social, salvo para OSECAC, el INACAP y algunos aportes específicos del CCT 130/75. El acuerdo incluye una cláusula de monitoreo permanente de la evolución de precios y la actividad económica. Las partes se comprometieron a reunirse antes de finalizar el trimestre si las condiciones macroeconómicas así lo requieren, con el objetivo de eventualmente revisar los porcentajes acordados. El sindicato nuclea a más de un millón y medio de trabajadores en todo el país, lo que convierte a este convenio en uno de los termómetros más representativos del poder adquisitivo del empleo formal en Argentina