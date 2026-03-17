La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), conducida por Héctor Daer, cerró en las últimas horas dos nuevos acuerdos paritarios simultáneos que cubren al grueso del sector privado de salud en todo el país. El primero, enmarcado en el CCT 108/75, involucra a las cámaras de diagnóstico médico CADIME y CEDIM. El segundo, bajo el CCT 122/75, alcanza a clínicas, sanatorios, hospitales privados y geriátricos nucleados en ADECRA, CONFECLISA, CACEP, AAEG y CEPSAL. Ambos acuerdos tienen idéntica vigencia —del 1° de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027— y fueron firmados con pedido de pronta homologación al Ministerio de Capital Humano. La estructura salarial de los dos convenios es similar: incrementos en tres tramos durante febrero, marzo y abril, con revisión pautada para mayo: Por efecto acumulativo el aumento trimestral es de 5,19%. En el CCT 108/75 —diagnóstico—, los profesionales bioquímicos, nutricionistas y kinesiólogos arrancan el período en $1.328.002 en febrero y llegan a $1.372.187 en abril, mientras que los trabajadores de quinta categoría pasan de $965.767 a $997.900 en el mismo lapso. En el CCT 122/75 —clínicas y geriátricos—, la escala es más extensa y abarca desde los mismos profesionales bioquímicos en la cima, con valores idénticos al otro convenio, hasta las mucamas de piso y personal de geriátricos en la base, cuyo básico de febrero es de $950.117 y trepa a $981.730 en abril. Más allá de los básicos, ambos acuerdos incluyen una suma no remunerativa mensual de $80.000 en febrero, $85.000 en marzo y $90.000 desde abril en adelante. A eso se agrega una asignación extraordinaria de pago único por el Día del Trabajador de la Sanidad —21 de septiembre— de $63.369,91 que los empleadores deberán abonar antes del 20 de ese mes a todos los trabajadores encuadrados en cada convenio, sin distinción de categoría ni antigüedad. El CCT 122/75, por la mayor diversidad de roles que regula, contempla además categorías específicas como el personal de mantenimiento —con básicos que van de $950.117 para jardineros a $1.092.146 para oficiales en abril—, el personal de cocina, el administrativo y los auxiliares de enfermería de establecimientos geriátricos, cuyo salario de arranque es de $1.018.039 en febrero. La amplitud de la escala refleja la complejidad de una rama que va desde grandes sanatorios privados hasta hogares de adultos mayores, todos bajo el mismo paraguas convencional. En materia de aportes, los dos acuerdos establecen una cuota de solidaridad del 1% sobre la remuneración integral mensual, a retener por los empleadores y depositar en la cuenta especial de FATSA. También fijan una contribución extraordinaria destinada a obras sociales y asistenciales en beneficio de los trabajadores del sector, en diez cuotas mensuales que van de $12.875 en febrero a $14.270 en abril, con vencimiento el día 15 de cada mes y excepción en junio y diciembre. A partir de mayo, esas cuotas se actualizarán en el mismo porcentaje que se ajusten los salarios básicos. Ambas actas incluyen una cláusula que habilita a las empresas con dificultades económicas a negociar directamente con el sindicato de primer grado la forma de pago de las escalas, y otra que permite absorber hasta su concurrencia los aumentos que hubieran sido otorgados unilateralmente durante 2026. Las partes se reservaron además la posibilidad de reunirse antes del vencimiento del acuerdo si alguna de las signatarias lo solicita, lo que deja abierta una ventana para renegociar si la evolución de la inflación lo hace necesario.