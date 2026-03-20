El Sindicato Único de Trabajadores Encargados de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) cerraron el acuerdo salarial correspondiente a marzo de 2026 con las cámaras del sector empleador. El incremento pactado es del 1,7% sobre el básico de febrero, con impacto proporcional en todas las categorías previstas en los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 y 590/10, que rigen a nivel nacional para los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal. El acuerdo tiene un segundo componente: la continuidad de una suma fija remunerativa de $120.000, vigente desde enero de 2026 y que se abona proporcionalmente según la categoría de cada trabajador, junto con los haberes mensuales. Con la actualización, un encargado permanente sin vivienda de primera categoría pasa a percibir $999.938, mientras que el de cuarta categoría cobra $833.282 en el mismo esquema con vivienda. Sin vivienda, los valores van de $1.164.214 para la primera categoría hasta $970.178 para la cuarta. A esos montos se suma el adicional remuneratorio mensual de $120.000 proporcional para todas las categorías, más los plus y beneficios establecidos en el convenio. Los haberes de marzo, que incorporan este aumento, se abonan en los primeros días de abril, conforme al esquema habitual de pago del sector, que percibe sus salarios a mes vencido. La liquidación alcanza a encargados permanentes, ayudantes y personal con distintas funciones dentro de la actividad, en todo el país. Desde la organización sindical remarcaron que la actualización apunta a sostener el ingreso real de los encargados frente a la dinámica inflacionaria que viene registrando la economía argentina en los primeros meses del año. La escala de marzo rige para todos los trabajadores comprendidos en los CCT 589/10 y 590/10, e incluye además beneficios como el plus por antigüedad del 2%, retiro de residuos, limpieza de cocheras, jardín, viáticos y zona desfavorable, entre otros adicionales establecidos en el convenio colectivo.