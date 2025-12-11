Mientras la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el pago del aguinaldo, el Ministerio de Capital Humano sumó nuevos descuentos al programa de descuentos para los jubilados y pensionados.

Se podrá acceder a reintegros que van desde el 10% hasta el 25% con distintos bancos y en diversos supermercados del país.

Nuevos descuentos para jubilados y pensionados

Banco Supervielle

La cartera a cargo de Sandra Pettovello sumó al Banco Supervielle al programa de descuentos. Quienes cobren sus haberes en la entidad tendrán un 20% de reintegro con tope de $ 25.000 al pagar con tarjeta de débito en los supermercados Jumbo, Disco, Vea y Chango Más.

En caso de que el pago se realice con código QR la devolución máxima será de $ 15.000. Se puede combinar ambas promociones para alcanzar un total de $ 40.000. El beneficio también podrá ser usado en Coto sin tope.

Los adultos mayores también podrán disfrutar de un 50% de descuento en las farmacias los días martes. Tanto el pago con tarjeta como con QR contempla un tope de $ 6.000 cada uno y podrá accederse a una financiación de 3 cuotas sin interés.

Para las compras realizadas online en la Tienda Supervielle de Mercado Libre se ofrece un 15% de reintegro con tope de $ 10.000 los días martes y miércoles, tanto en el rubro de farmacia como supermercado. También, tres cuotas sin interés todos los días con tarjeta Visa (excepto el jueves 12 que brindan hasta 12 cuotas).

Banco Nación

Los jubilados que cobre nen el Banco Nación tendrán un 5% de reintegro al pagar en los supermercados Carrefour, Chango Mas, Coto, Josimar, La Anónima, Disco, Jumbo y Vea. Se debe abonar con BNA+ MODO y el tope es de $ 20.000 por mes tanto para tarjetas de crédito como débito.

A su vez, sumaron remuneraciones diarias con TNA de 32% sobre el saldo de las cuentas por un valor máximo de $ 500.000.

Banco Galicia

Los beneficiarios que cobren en el Galicia acceden a un 25% de descuento en supermercados (tope de $ 20.000) y en farmacias y ópticas (tope de $ 12.000). El beneficio podrá ser usado en:

Disco: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Jumbo: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Vea: 10% en todos los rubros* + 20% perfumería y limpieza, sin tope. No acumulable con otras promociones.

Coto: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

La Anónima: 10% sin tope en todos los rubros**. No acumulable con otras promociones.

Josimar: 15% en todos los rubros** sin tope. No acumulable con otras promociones.

Carrefour: 10% en todos los rubros**. Tope $35.000. No acumulable con otras promociones.

Día: 10% en todos los rubros. Tope $2.000 por transacción. Incluye a todos los productos y acumula con otras promociones.

Chango Más: 10% en todos los rubros**. Tope $15.000. No acumulable con otras promociones.

*Incluye carnes. No incluye electro y marcas seleccionadas.

**No incluye carnes, electro y marcas seleccionadas.

Los jubilados que cuenten con una cuenta remunerada FIMA accederán a rendimientos diarios con una TNA de 33,2% sin tope.

Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados

ANSES pagará el aguinaldo a los jubilados según indica el calendario de pagos. Las fechas de liquidación son las siguientes:

Jubilados con haberes mínimos (SIPA)

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilados con haberes superiores al mínimo