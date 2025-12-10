Para aquellos jubilados que estén esperando el bono de $ 70.000 en diciembre de 2025, lamentablemente, no todos los titulares recibirán el beneficio. Justamente, desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que habrá quienes no lo perciban.

Este adicional forma parte de un extra que busca paliar la pérdida de poder adquisitivo de los sectores más vulnerables, pero no es para todos los adultos mayores beneficiarios del organismo previsional . Según el Decreto 367/2025, se mantiene vigente, aunque con criterios de elegibilidad estrictos.

¿Qué jubilados no cobrarán el bono de $ 70.000?

El Gobierno estableció topes claros para evitar que el bono beneficie a jubilados que tienen ingresos superiores. Si la liquidación supera estos montos, no recibirás el bono de $70.000 en diciembre 2025:

Excluidos por completo : jubilados y pensionados con haberes superiores a $ 410.879,59. Estos beneficiarios no acceden al extra.

Pago proporcional : quienes cobren un haber mayor a $ 340.879,59 y menor al tope máximo, $ 410.879,59, recibirán una retribución proporcional hasta llegar a ese límite.

Quienes sí cobran el 100%: jubilados y pensionados del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) con haber mínimo, beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) y titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que cobran la mínima.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre

Los adultos mayores cobrarán con 2,34% de aumento junto con el bono de $ 70.000. También, percibirán el 50% del mejor haber del semestre en concepto de aguinaldo. De esta manera, cobrarán los siguientes montos:

Jubilación mínima : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,51 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Calendario 2025: cuándo cobrarán los jubilados en diciembre

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo