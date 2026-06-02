Se oficializa el bono para los jubilados con 30 años de aportes: cuánto cobran con aumento (foto: archivo).

En esta noticia Aguinaldo para jubilados ANSES: cuánto me corresponde

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó las fechas de cobro de jubilaciones, pensiones y asignaciones de junio 2026.

Las mismas llegarán con un aumento del 2,58% como consecuencia del último dato de inflación que difundió el INDEC correspondiente a abril .

Además de jubilados y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentina (SIPA), también se definieron nuevos topes para la Prestación Básica Universal (PBU) y de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Por otro lado, a través del Decreto 399/2026, ANSES confirmó un nuevo pago del bono de $ 70.000 a los jubilados con haberes más bajos, lo que se sumará al aumento correspondiente.

Cabe señalar también que todos estos grupos serán beneficiarios el mes entrante de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAD) o aguinaldo, que corresponde al 50% de sus haberes.

Aguinaldo para jubilados ANSES: cuánto me corresponde

A los haberes se la sumará el pago de la primera cuota del aguinaldo, que contempla el 50% de la mejor remuneración percibida en los últimos 6 meses. Significa que se debe tomar la mejor remuneración sin bono ($ 403.396,63, en el caso de la mínima) y dividirla a la mitad ($ 201.698,32).

Por lo tanto, los beneficiarios de la jubilación mínima cobrarán $ 403.396,63 + $ 201.698,32 (aguinaldo) + $ 70.000 (bono de refuerzo) y recibirán un total de $ 675.094,95.

En contraste, los titulares del haber máximo recibirán $ 1.356.974 extra y sus haberes con SAC ascenderán a $ 4.070.922 en junio 2026.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo