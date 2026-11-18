El Gobierno promete que se recuperarán los salarios en el 2027: las claves sobre deuda, superávit, inflación y consumo

El presidente Javier Milei sumó una nueva aparición pública esta semana y brindó una entrevista a la señal de noticias A24, en la que destacó el rol del Gobierno en la reactivación económica, su plan para desacelerar la inflación y la especulación en torno al rol de Patricia Bullrich en su administración.

Milei negó la idea de que el Ejecutivo expulse de sus filas a la senadora y exministra. “¿Cómo la vamos a echar?”, preguntó y apuntó: “Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”.

El Presidente negó que la frase que posteó en redes días atrás sobre que “hay gente que está dispuesta a hundir el barco” haya sido destinada a la jefa del bloque de senadores del oficialismo.

“Ni loco, se lo escribí al kirchnerismo”, sostuvo el mandatario, al ser consultado sobre si Bullrich era la destinataria del mensaje. “Viven pidiendo devaluación, pero cuando piden devaluación, están pidiendo salarios miserables” , indicó.

“Hay una cuestión de índole moral”, detalló el jefe de Estado ante la consulta de si podría aplicar medidas para aliviar sus políticas económicas.

Y describió: “Es un robo, una estafa, es moralmente incorrecto”. “No podemos hacer lo mismo que hacen los delincuentes”, apuntó.

En otro tramo, Milei repasó: “Nosotros veníamos bajando muy fuerte la inflación, pero ahí vino el ataque bestial de los ‘orcos’, de los ‘kukas’”. En ese sentido, manifestó: “Eso hizo que la gente saliera de la posición de bonos, vendiera los bonos argentinos, el precio de los bonos cayera; por ende, la tasa de interés subía, y al haber más tasa de interés, la demanda de dinero cae”, dijo y cerró: “Al caer la demanda de dinero, eso hizo saltar la tasa de inflación y, además, frenó la actividad económica”.