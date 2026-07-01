El Gobierno presentó al Congreso el informe de avance del Presupuesto 2027, un documento que adelanta los principales lineamientos del proyecto que enviará antes del 15 de septiembre.

El Ejecutivo ratificó que, durante el año que estará dominado por las elecciones presidenciales, mantendrá el equilibrio fiscal como eje de la política económica, al tiempo que proyecta una economía impulsada por la recuperación del consumo privado, una fuerte desaceleración de la inflación, una mejora de los salarios reales y un mayor acceso al financiamiento.

En el mensaje que acompaña el informe, el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que el Presupuesto buscará “contribuir al aumento de la actividad, el empleo y los ingresos reales, así como a una fuerte desaceleración de la inflación”, manteniendo como prioridad el superávit fiscal.

El documento también reafirma que la estrategia económica seguirá apoyándose en la reducción de regulaciones, la baja de impuestos y la recuperación del acceso al financiamiento , medidas que el Gobierno considera claves para mejorar la competitividad y sostener el crecimiento.

Consumo e inversión

En las proyecciones macroeconómicas para el período 2027-2029, el Ejecutivo prevé que el crecimiento del Producto Bruto Interno estará sustentado principalmente en tres factores: una mejora de la inversión, la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

El informe señala que la continuidad del proceso de normalización económica permitirá consolidar la estabilidad macroeconómica, reducir la inflación y recuperar los principales componentes de la demanda.

En ese escenario, el Gobierno proyecta que la desaceleración inflacionaria fortalecerá la recuperación del salario real y del ingreso disponible de los hogares, mejorando las condiciones para las decisiones de consumo e inversión.

Inflación, pobreza y desempleo

Las previsiones oficiales también incluyen una mejora de los indicadores sociales.

Según el documento, durante 2027 continuará la reducción de la tasa de desempleo , mientras que la generación de empleo acompañará el crecimiento económico. Además, proyecta una baja gradual tanto de la pobreza como de la indigencia y una mejora del coeficiente de Gini , como reflejo de una mejor distribución del ingreso. Sin embargo, no dijo cómo se van a generar estas medidas.

El Gobierno resume ese escenario como un proceso de crecimiento sostenido acompañado por una reducción persistente de la inflación y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos.

Deuda y el financiamiento

Uno de los ejes del Presupuesto será la programación del servicio de la deuda para el período 2027-2029.

El informe indica que las proyecciones fueron elaboradas con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer el mercado de financiamiento y preservar el equilibrio fiscal. Además, el Ejecutivo ratifica que buscará consolidar la recuperación del acceso al crédito.

Inversión pública

En materia de obra pública, el Gobierno mantendrá una política de fuerte priorización de proyectos.

Los criterios establecidos privilegian las obras ya iniciadas y, entre los nuevos proyectos, aquellas que generen empleo, impulsen las exportaciones, mejoren la balanza energética, favorezcan el desarrollo tecnológico o cuenten con financiamiento externo. El documento sostiene que la política de inversión pública continuará guiándose por principios de austeridad, eficiencia y priorización del gasto.

Equilibrio fiscal y reforma tributaria

El informe insiste en que toda la formulación presupuestaria continuará subordinada al objetivo de mantener el superávit fiscal.

Como muestra de ese criterio, el Ejecutivo destaca que durante los primeros cinco meses de 2026 la Administración Nacional registró un superávit primario equivalente al 0,7% del PBI y un resultado financiero también positivo .

Además, anticipa que continuará el control del gasto en personal, el ordenamiento de la inversión pública, la reorganización de programas financiados por organismos internacionales y el trabajo con las provincias para sostener el equilibrio fiscal y reducir la presión tributaria.