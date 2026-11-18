¿Por qué la Argentina, pese a contar con recursos naturales, capital humano y tantas oportunidades, no ha logrado sostener un proceso de crecimiento y desarrollo comparable al de países que, a comienzos del siglopasado, tenían condiciones similares a las nuestras? Es una pregunta que me acompaña desde hace muchos años y que está en el origen del libro que acabo de presentar “Perversos lugares comunes. La economía argentina frente al muro de sus viejas creencias”, editado por Vértice de Ideas (Grupo Deldragón).

Naturalmente, las respuestas incluyen errores de política económica, instituciones débiles, crisis recurrentes y problemas de gobernabilidad. Pero creo que existe una dimensión a la que prestamos menos atención: las ideas y creencias que condicionan nuestra manera de interpretar los problemas económicos y, por lo tanto, las soluciones que estamos dispuestos a aceptar.

A eso me refiero cuando hablo de lugares comunes. Son afirmaciones que escuchamos y repetimos tantas veces que terminamos aceptándolas como verdades casi indiscutibles. Funcionan como atajos mentales que simplifican problemas complejos y nos ahorran el esfuerzo de revisar nuestras convicciones a la luz de la experiencia y la evidencia.

¿Y por qué los califico de perversos? Porque no son simplemente creencias equivocadas o discutibles. Son perversos por sus consecuencias: justifican malas políticas, dificultan que reconozcamos nuestros errores y contribuyen a que volvamos a cometerlos. No hay necesariamente una intención perversa detrás de quienes los sostienen. La perversidad está en sus efectos y en su capacidad para perpetuarse.

La tesis central del libro podría resumirse así: la Argentina no fracasa solamente porque adopta malas políticas económicas; fracasa también porque ha construido un conjunto de creencias que las justifican y nos llevan a repetirlas.

El nuevo libro de Luis Secco. Fuente: Captura

Esas creencias atraviesan buena parte de nuestro debate público y no pertenecen exclusivamente a una corriente ideológica. Algunas desplazan la responsabilidad de nuestros fracasos hacia la política, los economistas, las crisis o distintos enemigos internos y externos. Otras descansan sobre la convicción de que poseemos casi naturalmente todos los atributos necesarios para prosperar y que el desarrollo debería llegar, tarde o temprano, casi por decantación.

Pensemos, por ejemplo, en una de las afirmaciones más arraigadas en nuestra identidad: que la Argentina es un país rico. Tenemos recursos naturales extraordinarios, pero confundimos con frecuencia esa riqueza potencial con el desarrollo efectivo. Paradójicamente, durante décadas también sostuvimos que no podíamos crecer apoyándonos en esos recursos y que necesitábamos diversificar nuestra economía mediante una política industrial. Ambas creencias dejan de lado algo esencial: los recursos naturales no garantizan la prosperidad, pero tampoco impiden alcanzarla; lo decisivo es contar con instituciones, reglas, incentivos, infraestructura y capacidades para transformarlos en crecimiento sostenido.

Otro conjunto de lugares comunes gira alrededor de los mercados, la competencia, la globalización, la apertura económica y el proteccionismo. En la discusión argentina, estos temas suelen quedar atrapados en oposiciones demasiado rígidas: mercado o Estado, campo o industria, apertura o desarrollo, eficiencia o equidad. El libro intenta escapar de esos falsos dilemas. Una economía moderna necesita competencia, integración al mundo y reglas estables, pero también un Estado capaz de proveer bienes públicos, acompañar transiciones y ampliar e igualar oportunidades.

La inflación, el déficit fiscal, la deuda y la moneda ocupan naturalmente un lugar central. Durante demasiado tiempo convivimos con la idea de que un poco de inflación no le hace mal a nadie, que el endeudamiento es el problema antes que la consecuencia de desequilibrios persistentes, o que la Argentina está condenada a no tener una moneda propia estable. Son creencias que contribuyeron a justificar decisiones cuyos costos terminaron siendo mucho mayores que los beneficios prometidos.

¿Por qué persisten estos lugares comunes, incluso después de tantas experiencias que parecen desmentirlos? En parte, porque ofrecen explicaciones sencillas para problemas complejos. También porque muchos contienen un dejo de verdad que los vuelve especialmente convincentes. Además, esas creencias cumplen funciones políticas y sociales. Permiten desplazar responsabilidades, justificar intereses y preservar convicciones que forman parte de nuestra identidad. Reconocer que estuvimos equivocados durante mucho tiempo no siempre resulta sencillo. Especialmente en un país donde cada nueva crisis suele interpretarse como un episodio excepcional, en lugar de reconocer los mecanismos que se repiten detrás de circunstancias diferentes.

Pero el libro no se detiene en la crítica de las ideas heredadas. Hacia el final, la discusión pasa de qué creencias conviene abandonar a qué país queremos construir. La estabilización macroeconómica es una condición indispensable, pero nuestra experiencia demuestra que no alcanza por sí sola. Si no deriva en crecimiento, productividad, inversión, empleo y mejoras del ingreso, tarde o temprano reaparece la tentación de buscar atajos.

Perversos lugares comunes no pretende ofrecer un nuevo recetario económico ni presentar verdades definitivas. Su propósito es revisar algunas de las certezas con las que llevamos décadas discutiendo nuestros problemas. Porque las políticas que una sociedad acepta dependen, en buena medida, de las ideas con las que interpreta la realidad.

El problema no es solamente que repetimos nuestros errores. Es que seguimos creyendo en muchas de las ideas que nos llevan a cometerlos.