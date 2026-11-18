La relación entre Javier Milei y Domingo Cavallo pasó de la admiración pública al enfrentamiento abierto. El Presidente, que años atrás presentaba al exministro como el mejor titular de Economía de la historia argentina, ahora le reprocha decisiones que considera expropiatorias. Cavallo, por su parte, le devolvió el golpe con un video de una entrevista de 2020, cuando el economista todavía era uno de sus principales referentes.

El nuevo capítulo de la disputa se produjo después de que Milei cuestionara duramente la trayectoria de Cavallo durante su discurso en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central. Allí lo acusó de tener un “prontuario de expropiaciones” y puso en discusión tanto la nacionalización de deuda privada de 1982 como el Plan Bonex y el corralito de 2001.

La respuesta llegó este miércoles a través del blog personal de Cavallo. “Ahora Milei piensa sobre hechos históricos como los populistas de izquierda, muy diferente a como lo hacía en 2020″, escribió el exministro, que acompañó su publicación con un fragmento de Demoliendo Mitos, el programa que Milei conducía por redes sociales y en el que lo entrevistó.

Otras épocas. Milei, en modo periodista, entrevistando a Cavallo. Fuente: Captura de pantalla

La discusión excede el intercambio de reproches sobre el pasado. Detrás del deterioro de la relación hay diferencias cada vez más profundas sobre el rumbo económico, en particular sobre la política cambiaria, la persistencia del cepo y el nivel del dólar.

El video de 2020: cuando Milei consideraba a Cavallo el mejor ministro de Economía

El fragmento que Cavallo decidió recuperar comienza con una presentación de Milei que hoy contrasta con sus cuestionamientos. “Vamos a estar hablando con quien ha sido el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”, anunciaba antes de darle paso al exfuncionario.

El actual Presidente no se limitaba a un elogio protocolar. En aquella entrevista explicó que su admiración por Cavallo tenía fundamentos económicos y citó un trabajo académico de Gerardo della Paolera y Martín Boso, que utilizaba un índice de presión macroeconómica para comparar distintas administraciones argentinas.

Según la interpretación que Milei hacía entonces de ese estudio, el primer gobierno de Carlos Menem había sido el mejor de la historia argentina y el segundo ocupaba el tercer lugar. Incluso señaló que, al introducir correcciones para contemplar algunas de las críticas a las privatizaciones y a los resultados fiscales, la primera gestión menemista seguía en el primer puesto.

El principal argumento de Milei era el papel de Cavallo en la puesta en marcha de la Convertibilidad, a la que calificaba como “el plan de estabilización más exitoso de la historia argentina”, por ser el que más tiempo había durado. También destacaba que, después de la convergencia de precios relativos posterior a las dos hiperinflaciones, la Argentina había llegado a tener una de las inflaciones más bajas del mundo.

Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía de Menem, llevó adelante el Plan de Convertibilidad.

En aquella exposición, Milei reivindicaba además la reforma del Estado y las privatizaciones. Sostenía que Cavallo había reducido el espacio de intervención de los políticos y, con ello, sus posibilidades de utilizar las empresas públicas y el Banco Central para obtener recursos.

“Alguien que trabajó en darle libertad a la votación, alguien que trabajó en darle un mejor nivel de vida a alguien, alguien que trabajó en bajar el afano del Estado”, decía entonces al fundamentar su admiración por el exministro.

El respaldo de Milei a Cavallo por su paso durante el gobierno de la Alianza

La parte más significativa del video para entender el contraste con las declaraciones actuales aparece cuando Milei aborda la llegada de Cavallo al Ministerio de Economía durante el gobierno de Fernando de la Rúa, en 2001.

Lejos de responsabilizarlo por el desenlace de aquella gestión, el entonces economista destacaba que Cavallo había asumido en una situación política y económica extremadamente compleja. Recordaba los pasos previos de José Luis Machinea y Ricardo López Murphy y sostenía que el exministro había aceptado un cargo en el que tenía mucho más para perder que para ganar.

El desenlace, decía en 2020, había confirmado ese segundo escenario. Por eso, calificaba a Cavallo como un “patriota” por haberse involucrado en una gestión que, a su juicio, podía terminar perjudicándolo políticamente.

En ese tramo de la entrevista, Milei no cuestionaba el corralito ni le atribuía al exministro una conducta expropiatoria. Tampoco desarrollaba los episodios de 1982 o el Plan Bonex. El foco estaba puesto en reivindicar su trayectoria económica y justificar su decisión de asumir durante la crisis de 2001.

El “prontuario de expropiaciones” que Milei le atribuyó a Cavallo

El martes, en las Jornadas Monetarias y Bancarias del BCRA, el Presidente construyó una interpretación muy diferente de aquella trayectoria. Al comparar la Convertibilidad con su propio programa económico, cuestionó que se presentara al plan de los años noventa como un antecedente comparable y puso el acento en las decisiones que, según su lectura, afectaron el derecho de propiedad.

Milei sostuvo que la estabilización de 1991 llegó después de dos hiperinflaciones, cuando la demanda de dinero ya se encontraba en niveles mínimos. También cuestionó que Cavallo hubiera exigido, antes de asumir como ministro de Economía, que se realizaran ajustes de tarifas y se dolarizaran esos precios.

Milei habla en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del BCRA Fuente: Captura de pantalla

Pero el tramo más duro de su discurso estuvo dedicado a las intervenciones sobre los activos y pasivos del sector privado.

“Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en el 82 a los que habían timbeado con la tablita”, afirmó.

El Presidente también cuestionó el Plan Bonex, al que atribuyó una expropiación de entre el 75% y el 90%, según el caso. Lo utilizó como ejemplo de una salida que, en su interpretación, permitía reducir los pasivos mediante una afectación directa de los derechos de propiedad.

La comparación le sirvió, además, para diferenciar su propio programa económico. Milei sostuvo que su Gobierno descartó alternativas que implicaban defaultear deuda o intervenir sobre los pasivos bancarios y afirmó que no podía iniciar una etapa liberal “robándole a la gente”.

El cepo cambiario, detrás de la ruptura entre Milei y Cavallo

El intercambio de reproches tiene como telón de fondo un distanciamiento que se profundizó a partir de las diferencias sobre el programa económico. El punto de mayor fricción es el esquema cambiario y, particularmente, la decisión del Gobierno de mantener restricciones para las empresas pese a haber flexibilizado el cepo para las personas.

Cavallo viene cuestionando que la Argentina no haya avanzado hacia una eliminación integral de los controles cambiarios. A su entender, la persistencia de esas restricciones impide que el mercado determine libremente el valor del dólar y dificulta la recuperación de la confianza en la moneda.

En sus últimas intervenciones, el exministro también reclamó una política más decidida de acumulación de reservas. Su planteo es que el Banco Central pueda comprar divisas al tipo de cambio que surja del mercado, sin que el temor a la emisión monetaria limite esa estrategia.

Milei, en cambio, viene identificando a Cavallo con posiciones devaluacionistas y cuestiona sus diagnósticos sobre el tipo de cambio. La discusión no es menor: mientras el exministro considera que la permanencia del cepo impide consolidar un mercado cambiario genuinamente libre, el Gobierno defiende su estrategia de salida gradual y la administración de las restricciones que todavía permanecen.

La tensión quedó expuesta también en la reciente disertación de Cavallo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, donde advirtió sobre los riesgos de que el programa económico pierda consistencia si no se introducen cambios en materia monetaria, cambiaria y financiera.