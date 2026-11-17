En esta noticia El pedido del Gobierno al Reino Unido

El Gobierno rechazó el despliegue de actividades oficiales de la princesa Ana, integrante de la Casa Real británica, en las Islas Malvinas y Georgias del Sur. Lo hizo a través de un comunicado oficial de la Cancillería, en el que expuso los motivos de su rechazo y planteó un reclamo que va más allá de la visita.

Según el texto difundido por la Cancillería, las actividades de la princesa se llevan a cabo “en ejercicio de la ocupación ilegal británica”. El Ejecutivo sostuvo que esa ocupación abarca las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

El comunicado fue más allá y calificó la visita oficial como una provocación. El Gobierno la enmarcó en un contexto puntual: el Reino Unido avanza, según la postura argentina, en la explotación ilegal y unilateral de hidrocarburos mediante el otorgamiento de licencias que Argentina considera ilegítimas.

Ese escenario ya tuvo consecuencias en el plano internacional: Argentina inició un arbitraje ante la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y pidió medidas provisionales de urgencia al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM).

https://t.co/v0PjjvBF0j — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) November 17, 2026

El pedido del Gobierno al Reino Unido

Para cerrar, la Cancillería volvió a convocar al Reino Unido a reanudar las negociaciones de soberanía. El Gobierno planteó que esa reanudación debe darse en cumplimiento de la Resolución 2065 (XX) y de las demás resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de su Comité Especial de Descolonización.

El comunicado concluyó con un mensaje directo: según el Gobierno, es hora de que el Reino Unido cumpla con el mandato de la comunidad internacional y ponga fin a lo que calificó de “anacrónica situación colonial” en los archipiélagos, que Argentina considera parte integrante de su territorio.