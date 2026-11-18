Estados Unidos incorporó un nuevo requisito sanitario para los pasajeros que viajen en avión hacia su territorio. La disposición, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad (CDC), entró en vigor el 3 de noviembre de 2026 y exige completar una declaración jurada antes de abordar el vuelo.

La exigencia alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros, incluidos turistas y residentes permanentes.

Quienes no cumplan con este procedimiento o hayan permanecido en el país africano durante el período establecido podrían tener impedimentos para abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.

Qué declaración jurada exige Estados Unidos para viajar en avión al país

Desde el 3 de noviembre de 2026, los pasajeros que viajen en avión hacia EE.UU. deben completar una declaración jurada (attestation) en la que confirmen que no estuvieron en la República del Congo durante los 21 días anteriores al vuelo. El documento forma parte de las medidas sanitarias adoptadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para reducir el riesgo de ingreso del virus del ébola al territorio estadounidense.

La declaración puede presentarse en formato físico o digital y debe ser recogida por la aerolínea antes del embarque. De esta manera, las compañías aéreas tienen la responsabilidad de verificar que los pasajeros hayan cumplido con este requisito antes de permitirles abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.

La medida alcanza a turistas, residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quiénes alcanza el nuevo requisito de los CDC y quiénes están exentos

La disposición se aplica a todas las personas que tengan previsto abordar un avión desde cualquier país extranjero con destino a EE.UU., incluso si el vuelo contempla una conexión en territorio estadounidense. No importa si el pasajero es turista, ciudadano estadounidense, residente permanente con Green Card o nacional de otro país; todos deben cumplir con la declaración. La exigencia también comprende a los integrantes de las tripulaciones alcanzados por la orden.

Los CDC contemplan excepciones puntuales, como las aeronaves autorizadas para transportar pacientes por ébola y las personas que reciben una exención del Gobierno estadounidense por razones humanitarias u otras consideraciones oficiales. Estas autorizaciones son excepcionales y deben estar emitidas por las autoridades correspondientes.

Qué pasa si un pasajero estuvo en la República Democrática del Congo durante los últimos 21 días

Quienes hayan estados en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al viaje no podrán abordar un vuelo hacia EE.UU. durante ese período. La restricción también contempla a quienes hayan realizado una escala en un aeropuerto de ese país, aunque no hayan descendido del avión ni atravesado los controles migratorios. Según los CDC, podrán viajar a partir del día 22 después de haber salido de territorio congoleño, siempre que cumplan con los demás requisitos de ingreso.

Por otra parte, quienes se nieguen a firmar la declaración tampoco podrán abordar el avión. La orden advierte que proporcionar información falsa o engañosa de manera intencional puede derivar en sanciones penales, multas e incluso prisión, de acuerdo con la legislación federal estadounidense.