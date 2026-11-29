Las noches de verano pueden dificultar el descanso, especialmente cuando las temperaturas elevadas se mantienen después de la puesta del sol. Frente a esta situación, muchas personas optan por dejar el aire acondicionado encendido durante toda la madrugada y configurarlo en temperaturas muy bajas, aunque esta práctica no necesariamente mejora el confort y puede incrementar el consumo de electricidad.

Una alternativa consiste en mantener una temperatura estable y aprovechar las funciones de programación que incorporan los equipos modernos. En lugar de exigir al aire acondicionado su máxima capacidad durante varias horas, los especialistas recomiendan adaptar la climatización a las condiciones del ambiente y evitar los cambios bruscos de temperatura.

Cómo utilizar el aire acondicionado durante la noche para dormir mejor

Según el artículo The Best Temperature for Sleep, publicado por Sleep Foundation y revisado por especialistas en medicina del sueño, la temperatura del dormitorio influye en la calidad del descanso. La organización explica que un ambiente demasiado caluroso puede interferir con la regulación de la temperatura corporal, un proceso que resulta fundamental para conciliar y mantener el sueño.

En este contexto, algunos equipos incorporan funciones diseñadas específicamente para el descanso nocturno. El TCL BreezeIN AI Inverter, por ejemplo, cuenta con el modo Sleep, que ajusta la temperatura y la ventilación durante la noche para favorecer un ambiente confortable. Esta función permite adaptar el funcionamiento del equipo sin necesidad de mantenerlo constantemente a máxima potencia.

Aire acondicionado y su circulación. Fuente: TCL, modificada con IA por El Cronista.

Otro aspecto importante es evitar que el flujo de aire frío impacte directamente sobre la cama. También resulta conveniente mantener puertas y ventanas cerradas mientras funciona el equipo, utilizar cortinas para reducir la acumulación de calor durante el día y revisar periódicamente los filtros para favorecer una circulación adecuada del aire.

Qué funciones permiten mantener una temperatura agradable sin consumir energía de más

Los sistemas de climatización actuales incorporan tecnologías que regulan su funcionamiento de acuerdo con las necesidades del ambiente. En el caso del TCL BreezeIN AI Inverter, la tecnología Inverter permite modificar la velocidad del compresor para mantener la temperatura seleccionada, mientras que la función I FEEL utiliza un sensor ubicado en el control remoto para ajustar la climatización según las condiciones del espacio.

El equipo también cuenta con el modo AI ECO, que regula automáticamente la frecuencia del compresor para optimizar el consumo energético. Según información difundida por TCL, esta tecnología permite alcanzar un ahorro de energía de hasta el 37%, de acuerdo con ensayos realizados por el laboratorio internacional SGS. El resultado corresponde a condiciones específicas de prueba y puede variar según el uso.

Para mejorar el descanso durante las noches calurosas, la clave no está necesariamente en bajar al mínimo la temperatura del aire acondicionado, sino en mantener condiciones confortables y estables. Aprovechar los modos nocturnos, programar el funcionamiento del equipo y reducir el ingreso de calor durante el día son medidas que pueden ayudar a dormir mejor sin incrementar innecesariamente el consumo eléctrico.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.