El dólar blue hoy domingo 29 de noviembre se ofrece a $ 1675 para la compra y $ 1695 para la venta.

El paralelo ganó $ 20 durante la última semana y acumula $ 130 en lo que va del mes (cerró octubre a $ 1565). Además, se ubica $ 165 por encima de la cotización con la que arrancó 2026 ($ 1530).

Por su parte, el dólar oficial hoy domingo 29 de noviembre cotiza a $ 1575 para la compra y $ 1625 para la venta.

La divisa ya acumula una suba de $ 65 en lo que va de noviembre (3,7%). En tanto, se ubica a $ 140 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

La brecha entre el blue y el oficial es de 4,30%.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo quedó a $ 2112,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

El dólar mayorista se ubicó en $ 1621,80 para la venta, todavía lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1985,38.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante noviembre los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 1,9% correspondiente al dato del IPC de septiembre.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. El viernes, la entidad compró u$s 61 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, las reservas internacionales totales se ubican en u$s 48.698 millones. En lo que va de noviembre acumula compras por u$s 405 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy domingo 29 de noviembre

El dólar blue hoy domingo 29 de noviembre cotiza a $ 1675 para la compra y $ 1695 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1575 $ 1625 Dólar blue $ 1675 $ 1695 Dólar mayorista $ 1571,80 $ 1621,80 Dólar MEP $ 1657,81 $ 1659,79 Dólar CCL $ 1744,38 $ 1759,57

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este domingo 29 de noviembre

El dólar CCL o dólar cable hoy domingo 29 de noviembre se consigue a $ 1744,38 para la compra y $ 1759,97 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este domingo 29 de noviembre

El dólar MEP hoy domingo 29 de noviembre cotiza a $ 1657,81 para la compra y $ 1659,79 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 29 de noviembre

El dólar oficial hoy domingo 29 de noviembre cotiza a $ 1625 para la venta. Banco por banco, los precios son: