Hasta el momento, se asume que Jorge Macri competirá en 2027 por la reelección para la jefatura de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, una gran incógnita es si lo hará de la mano del PRO o como parte de una coalición o acuerdo de su espacio con La Libertad Avanza, lo que, en contraste, podría poner en jaque su candidatura por alguien que responda al presidente Javier Milei.

Esta es una de las definiciones abiertas de cara a las elecciones de 2027 y resulta clave por su impacto a nivel nacional: hoy, el PRO y LLA juntos son más fuertes en CABA, mientras que separados tienen menos apoyo. Pero, de acordar, ¿quién lideraría?

En ese sentido, una encuesta de DC Consultores realizada a fines de octubre muestra que el actual mandatario lidera las preferencias individuales. Sin embargo, lo hace sin ventaja holgada y con un clima social que prefiere un cambio de rumbo , paradójicamente.

Por eso, de no ir en la misma lista que La Libertad Avanza, su continuidad al frente tambalea . En ese caso, entre los porteños aparece otra candidata de preferencia para el cargo: Patricia Bullrich.

El futuro de CABA: Macri lidera, pero sin un gran margen

El estudio se hizo entre el 22 y el 26 de octubre, con 1360 casos de residentes porteños en condiciones de votar y un margen de error de +/- 2,5%.

Una de las preguntas centrales apunta a los candidatos a jefe de Gobierno, y allí Jorge Macri alcanza el 33,8%, seguido por Patricia Bullrich (27,6%) y Leandro Santoro (19,2%). Así, Macri aventaja a Bullrich por 6,2 puntos, aunque esa carrera depende de que ella efectivamente compita en la Ciudad.

Más atrás aparecen el antecesor de Macri, Horacio Rodríguez Larreta (7,9%), y Roberto García Moritán (5,8%).

Cabe señalar que la imagen del jefe de gobierno muestra un electorado dividido en tercios: 32,5% positiva, 33,6% regular y 33,9% negativa. Bullrich, en cambio, tiene 49,3% de imagen positiva y 26,9% de negativa.

Jorge Macri y Patricia Bullrich, los nombres que suenan con más fuerza en CABA. Wikimedia

La medición por espacio político, sin embargo, muestra otra imagen: aquí, La Libertad Avanza lidera (29,9%) y el PRO (28,3%) aparece inmediatamente detrás, con una separación de apenas 1,6 puntos, lo que invierte el escenario contra la medición por referente.

Bastante por detrás del oficialismo nacional y el porteño figuran el peronismo (13,7%) y el kirchnerismo (5,2%), mientras que “otros” suma 22,9%.

La paradoja de CABA: el electorado que pide cambio

Pese a que el actual jefe de Gobierno sería el candidato más elegido, ante la pregunta por el voto en las próximas elecciones, el 39,1% optó por un “cambio de rumbo total”, el 35,6% por la “continuidad de Jorge Macri y PRO” y el 25,3% por una “continuidad, pero con LLA (sin Macri)”. Sumadas, las dos opciones que prescinden de Macri llegan al 64,4%.

Qué cambiaría ante una alianza PRO-LLA

El dato más relevante para las aspiraciones de Macri es la reacción ante una lista única entre el PRO y LLA. El 42,6% afirma que su voto se acercaría “porque suman” , el 34,7% dice que dependería de quién encabece, el 11,4% asegura que no cambiaría y el 11,3% que se alejaría.

En tanto, el antecedente pesa: en 2025, con el PRO y LLA compitiendo por separado en la Ciudad, Manuel Adorni relegó al partido amarillo al tercer puesto. Por ello, Macri ya se mostró en ocasiones previas a favor de una alianza y remarcó que a ambos espacios no les había ido bien por separado.

En cuanto al lado libertario, en cambio, la presidenta de LLA en la Ciudad, Pilar Ramírez, dejó abierta la posibilidad de competir sin alianzas y puso en duda que compartan el proyecto de Ciudad.

En ese sentido, si LLA fuese con candidato propio, la encuesta le da una pista sobre quién lo encabezaría: el 51,2% optaría por la senadora Bullrich, seguida por Daniel Hadad (19,5%), Sandra Pettovello (17,9%).

Recién aquí reaparece el nombre de Adorni (7,3%) tras dejar la gestión por la investigación judicial vigente por enriqucimiento ilícito. Pilar Ramírez (4,1%), por su parte, cierra con poco reconocimiento.

Así, en el escenario hipotético en que Bullrich fuera candidata a vicepresidenta y no compitiera en la Ciudad, la pregunta abierta de DC muestra el nombre de Pettovello con mayor peso en la nube de respuestas, seguido por el de Jorge Macri.

Y, ante un hipotético quiebre entre el PRO y LLA, el 41% cree que Macri seguiría solo, mostrando que “la hace funcionar”, mientras que el 26,5% imagina que iría a “pedir perdón para volver”.

Impuestos y seguridad: los otros frentes

La presión tributaria aparece como el reclamo central. Al elegir qué boleta tacharían primero, el 34,9% señaló el ABL y el 27,6% las multas y fotomultas.

Hay además escepticismo sobre los anuncios: el 33,6% cree que una baja de impuestos es una movida de año electoral y el 22,4% piensa que lo que baja por un lado sube por otro. Para financiar una reducción en 2027, el 42,3% recortaría primero la publicidad oficial y el 31,6% las direcciones y áreas de estructura política.

En seguridad, el panorama está partido: ante los grandes operativos en barrios populares, el 41,3% opina que “por fin alguien pone orden”, pero el 39,2% los ve como “mucho show para la foto”.