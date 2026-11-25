La Ciudad de Buenos Aires endureció las sanciones contra quienes ofrecen o prestan servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios en la vía pública sin autorización legal, una actividad comúnmente conocida como “trapitos”.

La modificación del Código Contravencional, establecida por la Ley 6961, contempla multas de hasta 7000 unidades fijas, arrestos de hasta 60 días en los casos de organización previa o trabajos de utilidad pública.

La nueva redacción de los artículos 91 y 92 también incorpora agravantes cuando existe intimidación, persistencia, aprovechamiento de la vulnerabilidad de los conductores.

Además, amplía las sanciones para quienes realizan estas actividades en grandes parques y durante eventos masivos.

De cuánto son las multas para los “trapitos” sin autorización en CABA

El nuevo artículo 91 del Código Contravencional establece que quienes ofrezcan o presten servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios en la vía pública, sin autorización legal, pueden recibir multas de entre 1200 y 7000 unidades fijas.

La sanción también contempla dos alternativas: entre 10 y 30 días de arresto o entre 20 y 45 días de trabajos de utilidad pública.

La normativa alcanza a quienes desarrollen estas actividades de manera directa o indirecta.

Además, los jueces podrán disponer la prohibición de concurrencia y la interdicción de cercanía al lugar donde se cometió la contravención, según lo previsto en los artículos 37 y 39 del Código.

La normativa establece multas y días de arresto para los “trapitos” que trabajen sin autorización en las calles de CABA. Noticias Argentinas

Cuándo se duplican las sanciones por cuidar coches sin permiso

La legislación incorpora circunstancias agravantes que pueden elevar al doble las penas previstas para esta contravención.

Esto ocurre cuando la conducta está basada en la desigualdad de género, se realiza mediante intimidación o persistencia, o cuando se aprovecha la vulnerabilidad del conductor o del entorno.

La duplicación se aplica siempre que el hecho no constituya un delito. De esta manera, la normativa contempla situaciones en las que la actividad deja de limitarse a ofrecer un servicio no autorizado y adquiere características de presión o intimidación hacia quienes estacionan sus vehículos.

Qué pasa cuando los “trapitos” trabajan en organizaciones

El Código Contravencional establece sanciones más severas cuando existe una organización previa para realizar estas actividades.

En esos casos, los contraventores y partícipes pueden recibir entre 20 y 50 días de arresto. Para los jefes, coordinadores, organizadores y promotores, la pena prevista es de entre 45 y 60 días de arresto.

Además, la Justicia de la Nación podrá disponer la inhabilitación para acceder a programas sociales, subsidios o beneficios estatales durante un plazo de hasta dos años.

Qué multas y arrestos se aplican durante eventos masivos en CABA

El artículo 92 del Código Contravencional establece un régimen específico para quienes ofrecen servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios sin autorización en grandes parques o durante eventos masivos.

La normativa alcanza a los alrededores de los grandes parques y a un radio de hasta 50 cuadras del lugar donde se realice un evento, ya sea deportivo, artístico o de cualquier otra índole.

El período de control comienza seis horas antes del inicio y se extiende hasta tres horas después de su finalización.

En estos casos, las sanciones son:

Contraventores y partícipes: entre 15 y 50 días de arresto.

Jefes, coordinadores, organizadores y promotores: entre 45 y 60 días de arresto.

También se podrá prohibir la concurrencia y establecer restricciones de cercanía al lugar donde se cometió la contravención.

La ley contempla sanciones para clubes, instituciones u organizadores cuando se compruebe la participación directa o indirecta de personas vinculadas a ellos en estas actividades. En esos casos, las entidades podrán recibir multas de entre 10.000 y 20.000 unidades fijas y clausuras de entre 30 y 90 días.