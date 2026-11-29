Durante la primera quincena de septiembre, alimentos, bebidas y artículos de higiene personal aumentaron entre 20 y 85%

Inflación: cuánto esperan los argentinos que suban los precios en los próximos 12 meses

Después de la aceleración que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre, la evolución de los alimentos vuelve a ofrecer señales mixtas. En noviembre, el relevamiento semanal de LCG registra aumentos consecutivos, aunque el ritmo promedio sigue moderándose y algunos movimientos puntuales limitaron el avance de la canasta.

Los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% en la cuarta semana de noviembre, según el informe de la consultora LCG. El rubro acumuló un incremento de 1% en el mes y encadenó su tercera semana consecutiva con variaciones positivas.

Sin embargo, el avance fue menor al de la semana previa, cuando la suba había sido de 0,3%. La inflación promedio de las últimas cuatro semanas también desaceleró: bajó a 1%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.

El resultado estuvo marcado por movimientos contrapuestos. Mientras las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 1,9%, la caída de verduras, con un retroceso de 2,5%, compensó buena parte de esa presión. LCG resumió el comportamiento de la semana: “El alza de bebidas (+1,9% s/s) fue compensada por la caída de verduras (-2,5% s/s)”.

Qué pasó con los precios de los alimentos en la cuarta semana de noviembre

El mayor aumento semanal se registró en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con una suba de 1,9%. También avanzaron las frutas, 1,1%; condimentos y otros productos alimenticios, 0,6%; carnes, 0,2%; y productos lácteos y huevos, 0,1%.

En el otro extremo, los aceites bajaron 5,7%. Los productos de panificación, cereales y pastas registraron una caída de 0,3%, mientras que azúcar, miel, dulces y cacao bajaron 0,1%. Las comidas listas para llevar prácticamente no variaron.

En términos de incidencia, las bebidas aportaron 0,27 puntos porcentuales a la inflación semanal. Las carnes y las frutas sumaron 0,05 puntos cada una, mientras que los lácteos y huevos contribuyeron con 0,02 puntos.

Las caídas de verduras y aceites restaron 0,20 y 0,06 puntos porcentuales, respectivamente. Ese efecto compensó buena parte de las subas registradas en otros componentes de la canasta.

La inflación promedio de alimentos desaceleró a 1% en cuatro semanas

Más allá del resultado semanal, el promedio de las últimas cuatro semanas continuó en descenso y se ubicó en 1%. La variación se redujo 0,2 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior y se mantuvo por debajo de los registros de octubre, cuando el indicador había alcanzado un pico de 4,4% a mediados de ese mes.

En ese período, los mayores aumentos se observaron en condimentos y otros productos alimenticios, con 3,2%; productos lácteos y huevos, con 2,3%; y bebidas e infusiones para consumir en el hogar, también con 2,3%. Los productos de panificación, cereales y pastas acumularon una suba de 1,5%, mientras que las carnes avanzaron 0,7%.

En sentido contrario, las verduras registraron una caída de 2,4% en el promedio de las últimas cuatro semanas. Azúcar, miel, dulces y cacao también bajaron, 0,1%, mientras que las frutas no mostraron variación.

Bebidas y lácteos fueron los rubros que más incidieron en el promedio de cuatro semanas: aportaron 0,32 y 0,31 puntos porcentuales, respectivamente. En conjunto, explicaron poco más de la mitad del aumento acumulado en ese período.