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Después de la aceleración que mostró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en octubre, la evolución de los alimentos vuelve a ofrecer señales mixtas. En noviembre, el relevamiento semanal de LCG registra aumentos consecutivos, aunque el ritmo promedio sigue moderándose y algunos movimientos puntuales limitaron el avance de la canasta.
Los precios de alimentos y bebidas subieron 0,1% en la cuarta semana de noviembre, según el informe de la consultora LCG. El rubro acumuló un incremento de 1% en el mes y encadenó su tercera semana consecutiva con variaciones positivas.
Sin embargo, el avance fue menor al de la semana previa, cuando la suba había sido de 0,3%. La inflación promedio de las últimas cuatro semanas también desaceleró: bajó a 1%, una reducción de 0,2 puntos porcentuales respecto de la medición anterior.
El resultado estuvo marcado por movimientos contrapuestos. Mientras las bebidas e infusiones para consumir en el hogar aumentaron 1,9%, la caída de verduras, con un retroceso de 2,5%, compensó buena parte de esa presión. LCG resumió el comportamiento de la semana: “El alza de bebidas (+1,9% s/s) fue compensada por la caída de verduras (-2,5% s/s)”.
Qué pasó con los precios de los alimentos en la cuarta semana de noviembre
El mayor aumento semanal se registró en bebidas e infusiones para consumir en el hogar, con una suba de 1,9%. También avanzaron las frutas, 1,1%; condimentos y otros productos alimenticios, 0,6%; carnes, 0,2%; y productos lácteos y huevos, 0,1%.
En el otro extremo, los aceites bajaron 5,7%. Los productos de panificación, cereales y pastas registraron una caída de 0,3%, mientras que azúcar, miel, dulces y cacao bajaron 0,1%. Las comidas listas para llevar prácticamente no variaron.
En términos de incidencia, las bebidas aportaron 0,27 puntos porcentuales a la inflación semanal. Las carnes y las frutas sumaron 0,05 puntos cada una, mientras que los lácteos y huevos contribuyeron con 0,02 puntos.
Las caídas de verduras y aceites restaron 0,20 y 0,06 puntos porcentuales, respectivamente. Ese efecto compensó buena parte de las subas registradas en otros componentes de la canasta.
La inflación promedio de alimentos desaceleró a 1% en cuatro semanas
Más allá del resultado semanal, el promedio de las últimas cuatro semanas continuó en descenso y se ubicó en 1%. La variación se redujo 0,2 puntos porcentuales frente al relevamiento anterior y se mantuvo por debajo de los registros de octubre, cuando el indicador había alcanzado un pico de 4,4% a mediados de ese mes.
En ese período, los mayores aumentos se observaron en condimentos y otros productos alimenticios, con 3,2%; productos lácteos y huevos, con 2,3%; y bebidas e infusiones para consumir en el hogar, también con 2,3%. Los productos de panificación, cereales y pastas acumularon una suba de 1,5%, mientras que las carnes avanzaron 0,7%.
En sentido contrario, las verduras registraron una caída de 2,4% en el promedio de las últimas cuatro semanas. Azúcar, miel, dulces y cacao también bajaron, 0,1%, mientras que las frutas no mostraron variación.
Bebidas y lácteos fueron los rubros que más incidieron en el promedio de cuatro semanas: aportaron 0,32 y 0,31 puntos porcentuales, respectivamente. En conjunto, explicaron poco más de la mitad del aumento acumulado en ese período.