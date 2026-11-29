Aprender algo nuevo no tiene fecha de vencimiento. Para muchas personas, los años posteriores al retiro abren una posibilidad que durante otras etapas resultaba difícil: disponer de tiempo para explorar intereses sin que necesariamente tengan una finalidad laboral. Un hobby puede convertirse en una excusa para conocer gente, recuperar una pasión o simplemente reservar un momento de disfrute.

Un estudio publicado en 2026 en Innovation in Aging analizó datos de 551 personas de 50 años o más a partir de la encuesta Health and Retirement Study. Los investigadores observaron que la participación frecuente en actividades de ocio, especialmente hobbies, voluntariado y actividades comunitarias, se asociaba con mejores indicadores de afecto positivo.

La investigación también encontró que la frecuencia y la calidad de la participación podían ser más relevantes para el bienestar que acumular una gran cantidad de actividades diferentes. Esto sugiere que no es necesario llenar la agenda: una actividad significativa, realizada con cierta regularidad, puede tener más sentido que intentar incorporar muchas propuestas al mismo tiempo.

Un hobby puede convertirse en parte de una nueva rutina

Las opciones son amplias. Cocinar, hacer jardinería, aprender un idioma, pintar, leer, participar de un taller, practicar una actividad física o colaborar como voluntario son algunas posibilidades. También pueden combinarse con vínculos: una clase compartida, un grupo de lectura o un proyecto comunitario agregan una dimensión social a la experiencia.

Tres adultos mayores conversan al aire libre. Fuente: Chat GPT

Otro estudio publicado en 2025 analizó diferentes actividades de ocio en adultos mayores y encontró asociaciones entre la participación en propuestas recreativas y distintos indicadores vinculados con el envejecimiento saludable. La investigación refuerza la importancia de mantener espacios que resulten significativos, sin establecer que una actividad específica sea necesaria para todas las personas.

La planificación puede ser tan simple como elegir un horario cómodo, preparar lo necesario y reservar un momento de la semana para aquello que genera interés. Para quienes tienen necesidades específicas de cuidado personal, anticipar esos aspectos también puede facilitar que la actividad se desarrolle con naturalidad y sin modificar el objetivo principal: disfrutarla.

Cuando el cuidado personal acompaña nuevos proyectos

En este sentido se enmarca HIT, la nueva marca de Newsan que cuenta con una línea de soluciones para la incontinencia dirigida a personas mayores de 65 años con una vida activa. Su propuesta incluye un portafolio de pants, pañales y apósitos en distintos formatos y talles, que incorporan tecnología StayDry para favorecer una absorción rápida y reducir la sensación de humedad. La línea también cuenta con indicador de humedad y control de olores, características que buscan facilitar el uso cotidiano y aportar mayor discreción para acompañar diferentes actividades.

Estas soluciones pueden integrarse a la rutina de la misma manera que cualquier otro elemento necesario para una actividad. El objetivo es que una necesidad personal pueda resolverse de forma práctica mientras el protagonismo queda en el hobby, el aprendizaje, el encuentro o el proyecto elegido.

Encontrar un nuevo interés también puede ser una forma de renovar la vida cotidiana. No hace falta que se convierta en una gran transformación: a veces alcanza con recuperar una actividad pendiente, probar algo diferente o compartir una experiencia con otras personas. En una etapa con más tiempo para elegir, cada nuevo hobby puede convertirse en otra manera de seguir descubriendo qué cosas generan entusiasmo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.