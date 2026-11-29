El consumo de aceite es una de las cuestiones que pueden generar dudas entre los conductores, especialmente cuando necesitan reponer lubricante entre los cambios programados. Aunque algunos motores presentan un consumo considerado normal por sus fabricantes, una disminución mayor a la habitual puede indicar que es necesario revisar el estado del vehículo.

El aceite cumple una función fundamental para el funcionamiento del motor: reduce la fricción entre las piezas móviles, contribuye a controlar la temperatura y ayuda a mantener limpios los componentes internos. Por eso, circular con un nivel insuficiente puede comprometer la lubricación y favorecer el desgaste de determinadas superficies.

En este contexto, YPF cuenta con ELAION AURO, una línea de lubricantes desarrollada para responder a las exigencias de diferentes motorizaciones. Su tecnología EXTRADRIVE está orientada a proporcionar mayor protección contra el desgaste, mayor limpieza y mayor control térmico, siempre que se utilice una formulación compatible con las especificaciones del vehículo.

Por qué un auto puede consumir más aceite de lo habitual

El consumo de lubricante puede variar según el diseño del motor, su antigüedad, el kilometraje y las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, cuando la necesidad de reposición aumenta respecto de lo habitual, conviene comprobar si existen pérdidas externas o si el aceite está ingresando en la cámara de combustión.

Un mecánico completa una planilla durante la revisión de un auto. Fuente: Boxes YPF Boxes

Entre las posibles causas se encuentran el desgaste de determinados componentes internos, problemas en los retenes de válvulas o alteraciones en el sistema de ventilación del cárter. También pueden aparecer pérdidas por juntas o sellos deteriorados. Estas situaciones requieren una evaluación mecánica para identificar su origen y determinar si es necesario realizar alguna intervención.

Algunas señales que merecen atención son las manchas de aceite debajo del vehículo, la aparición de humo azulado por el escape, una disminución reiterada del nivel o el encendido de advertencias relacionadas con la lubricación. No obstante, estos síntomas no siempre aparecen juntos ni permiten establecer un diagnóstico por sí solos.

Qué aceite utilizar y cómo controlar su consumo

Uno de los primeros pasos consiste en comprobar periódicamente el nivel de lubricante siguiendo el procedimiento indicado en el manual del vehículo. También resulta útil registrar la cantidad de aceite que se repone y los kilómetros recorridos, ya que esta información puede ayudar a identificar cambios en el consumo habitual del motor.

La elección del producto también es importante. Dentro de ELAION AURO existen formulaciones con diferentes viscosidades y especificaciones técnicas para distintas motorizaciones. Por eso, no corresponde utilizar automáticamente un aceite más viscoso cuando aumenta el consumo: antes es necesario verificar los requisitos establecidos por el fabricante y determinar si existe alguna anomalía mecánica.

En definitiva, un mayor consumo de aceite no significa necesariamente que el motor presente una falla grave, pero tampoco conviene ignorarlo. Respetar los intervalos de mantenimiento, utilizar un lubricante adecuado y consultar a un especialista cuando se detectan variaciones importantes son medidas que contribuyen a conservar el funcionamiento del vehículo y prevenir posibles daños.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.