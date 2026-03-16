La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya anticipo el nuevo montó que cobrarán los beneficiarios de todas las prestaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), los titulares de la AUH y los jubilados y pensionados que se hará efectivo a partir de abril 2026. De acuerdo al vigente decreto que determina la Movilidad previsional, los adultos mayores acceden cada mes a un ajuste basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Con el nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero 2026 que el INDEC informó esta semana, ya se puede determinar el próximo aumento para todas las prestaciones de ANSES. De esta manera, con la actualización del 2,9% confirmada, los montos estimados de la asignación por hijo para abril de 2026 serán los siguientes: Por otro lado, ANSES paga un monto mayor a los beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad del SUAF. Para su cobro no existe límite de edad, pero se requiere que se cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. Con el aumento aplicado en abril de 2026, los valores estimados serán: Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares también recibirán el incremento del 2,9%. Los montos quedarán así: La Administración Nacional de la Seguridad Social dio a conocer el cronograma de pagos que ya se activó desde el lunes pasado: