El dato de inflación mayor al esperado provocó que el Gobierno pospusiera la eliminación del cepo cambiario para las empresas, ya que si lo hiciera, provocaría un alza en el tipo de cambio y, por ende, una mayor inflación. Era un anuncio esperado por muchos banqueros presentes en el road show neoyorquino, que se postergó sin aviso. “Fue un contexto de muchas promesas de inversiones, pero no inmediatas”, dicen los ejecutivos que asistieron al Argentina Week en Nueva York. “La expectativa estuvo cifrada en un anuncio oficial de la apertura del control de cambios que no existió, en cuanto a la derogación de normas que constituyen restricciones a la libre disponibilidad de flujo de empresas y del cepo que todavía está vigente a personas jurídicas”, revelan quienes estuvieron presentes, al tiempo que agregan: “Quedó claro que la desinflación va a llevar mas tiempo que el previsto”. En otras palabras, entendieron que no iban a liberar las restricciones cambiarias para no afectar los precios. Al menos, en el corto plazo. Por eso, desde el gabinete económico hacen circular a los banqueros que hay latente un préstamo bilateral de un país, pero hay escepticismo al respecto. Sin embargo, la lectura política que hacen los banqueros es que el gobierno seria reelecto de mantener estos niveles de inflación y un tipo de cambio cuasi fijo. En síntesis, no se espera un aluvión de fondos en una economía tan inestable como la Argentina, con un entramado legal intrínseco. De todos modos, resaltan que el mercado exhibe confianza hasta octubre de 2027, de ahí el apetito por bonos en dólares hasta ese deadline: hasta allí hay tasas del 6%, mientras los Globales desde 2029 al 2041 se comportan con una TIR arriba del 9% en dólares. En cuanto a la emisión de obligaciones negociables del Banco Nación en el exterior, se derivó el asunto a Juan Carlos Isi, que encabeza la sucursal de la entidad en Nueva York, saliendo de la órbita de casa matriz. En definitiva, el mercado espera señales mas claras de que el proceso de estabilización sea sostenible en el tiempo sin irrupciones. Preocupa sobremanera que no despierte la economía real, como así también es un alarma la situación social de los deciles más bajos de ingresos. Confiesan que no hubo una afluencia masiva de empresarios frente al ambicioso road show que desplegó el Gobierno. Los inversionistas centraron mucho el interés en materia energética (Vaca Muerta). Al respecto, cabe destacar la presencia de compañías indias muy interesadas en gas licuado. Claro que hay una opinión generalizada de operadores y de académicos respecto a que el valor de equilibrio a mediano plazo del dólar para cerrar el saldo de la Balanza de Pagos oscila entre los $ 1800 y los $ 2200, priceando de acuerdo a escenarios donde van desde el mas gradual hacia el mas acelerado levantamiento de restricciones cambiarias. Enumeran los dividendos, regalías, restricciones cruzadas de 90 días y resoluciones de CNV, como la número 1093, que establece un máximo de $ 200 millones diarios para operar contado con liquidación sin tener que informar. Hay una cruenta interna en el FMI que, desde luego, cuestiona la probabilidad de repago de una acreencia de un país miembro cuya exposición está en el orden del 1200% de su cuota. Si bien se dilata el desembolso de último waiver, se descuenta su llegada. Sin embargo, el calendario financiero es muy ajustado y preocupa. Otro tema que no les agrada a los titulares de fondos de inversiones se reunieron a solas con el ministro Caputo y el viceministro Daza por este asunto, como tampoco les gustó el volantazo con la salida de Lew de la Secretaría de Finanzas. Preocupó que el titular del Central, Santiago Bausili, dijera que hay control de cambios para rato y que quedara flagrantemente expuesto que no hay ningún tipo de independencia operativa entre el Gobierno y el BCRA , ya que hasta el presidente Javier Milei le indicó al presidente de la autoridad monetaria cómo debe comprar los dólares en el spot. Desde CEPA señalan que la renuncia del Secretario de Finanzas, Alejandro Lew, estuvo relacionada con una frustrada colocación significativa de títulos en dólares para obtener el rollover de los próximos vencimientos, que finalmente se dio bajo la modalidad del AO27, en menor cuantía. “La propuesta del ahora ex Secretario hubiese sido una emisión bajo ley extranjera acompañado de un canje de títulos y habría conseguido acordar con los principales fondos colocar alrededor de u$s 9500 millones a una tasa del 9,75%”. “La idea era que el despeje temprano de los vencimientos de julio de 2026 y enero de 2027 acelere la caída del riesgo país y permita al equipo económico un mayor margen de maniobra. La operación se canceló por orden de Milei”, precisa el research. “Esta especulación no suena descabellada al ver el discurso que adoptó el gobierno, con la postura de eliminar la dependencia de Wall Street. Este episodio, en conjunto con la reticencia de los fondos extranjeros a los activos argentinos y la búsqueda de imposición de condiciones”. Luego de las elecciones, desde el fondo PIMCO pidieron encarecidamente que dejen flotar la moneda. Y agregaron “los inversores como nosotros no invertiremos en activos locales a estos niveles de la moneda”.