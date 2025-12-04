El FMI puso a la Argentina "entre los mejores de su clase", pero le dejó dos advertencias a Milei.

Con la falta de acumulación de reservas como uno de los puntos débiles del programa económico según los analistas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que es necesario reforzar el colchón del BCRA, una definición que marcó un contrapunto con las definiciones del Gobierno.

El presidente Javier Milei aseguró -en línea con el mensaje que viene bajando en las últimas semanas el ministro de Economía Luis Caputo- sostuvo que si se abre la posibilidad de refinanciar la deuda en el mercado de capitales no es necesario acumular reservas. Así lo hizo al participar del cierre del Encuentro de Líderes de El Cronista este miércoles.

En su habitual conferencia de prensa bisemanal, en tanto, el FMI insistió en acumular reservas. “Las políticas monetarias y cambiarias deberán respaldar una trayectoria más ambiciosa de acumulación de reservas para crear un nivel adecuado en Argentina”, planteó la portavoz del FMI Julie Kozack desde Washington DC.

Por qué el FMI pide acumular más reservas

“Esto ayudará a Argentina a afrontar mejor los shocks y también facilitará un acceso oportuno a los mercados internacionales de capita l”, planteó la funcionaria. La próxima revisión del Fondo sobre la economía local tendrá lugar en enero, con corte de datos a diciembre. Y podría solicitarse un “waiver”, una dispensa o perdón al Fondo por no cumplir con la meta de reservas.

Sobre este punto, Kozack reconoció que “alcanzar el objetivo de reservas para fin de año será un desafío. No obstante, sigue siendo esencial que las autoridades realicen un esfuerzo concertado en el próximo período para reconstruir las reservas internacionales ”, enfatizó.

“La razón por la que abogamos por reservas más sólidas es para fortalecer la estabilidad macroeconómica ya alcanzada y también para fortalecer la resiliencia general de Argentina ante shocks. Seguimos abogando por que las autoridades aprovechen la oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario consistente y sólido que ayude a respaldar la acumulación de reservas”, remarcó la economista y ex vicedirectora para el Hemisferio Occidental del FMI.

El Gobierno ratificó el miércoles el sistema de bandas para el tipo de cambio y apuntó al refuerzo de las reservas por la vía financiera.

Waiver, misión del FMI y el swap con EE.UU.

“No voy a especular en esta etapa. Eso se considerará como parte de las discusiones para la próxima revisión”, dijo Kozack sobre si habrá un waiver por la no acumulación de reservas.

En cuanto al calendario de la próxima misión del FMI, la vocera del organismo señaló que la fecha de corte de los objetivos es finales de diciembre. “Normalmente, según nuestra forma de trabajar en el FMI, la misión se llevaría a cabo después de la fecha de prueba, ya que esto permitiría al equipo discutir con las autoridades los avances logrados en el cumplimiento de los diversos objetivos”, explicó y agregó que todavía no se fijaron las fechas de la misión, pero que “seguramente se realizarán después de finales de diciembre”.

La suerte de la administración Milei pareciera estar signada, una vez más, por las voluntades del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent (Fuente: Archivo).

Uno de los puntos que genera incertidumbre para la revisión es si el swap con los Estados Unidos se considera parte de las reservas internacionales netas del BCRA. Para definirlo, Kozack indicó que habrá que esperar a la revisión para conocer la letra chica del acuerdo con el Tesoro estadounidense que dirige Scott Bessent.

“Puedo decir que en el FMI contamos con un marco para analizar cómo tratar instrumentos de este tipo. Y, por supuesto, aplicaremos ese marco a la línea de swaps para Argentina. El equipo mostrará exactamente ese tratamiento cuando publiquemos el próximo informe del personal técnico. Será necesario evaluar los detalles de la línea de swaps en relación con nuestro propio marco”, detalló la economista.

Por otra parte, el FMI ponderó las reformas que se comenzarán a discutir en el Congreso y volvió a remarcar la importancia de un nuevo marco tributario y laboral.

“Se siguen logrando avances sustanciales en el fortalecimiento de la estabilidad macroeconómica en Argentina, a pesar de algunos episodios ocasionales de volatilidad”, evaluó Kozack. “Seguir con las reformas macroeconómicas y estructurales ayudaría a sostener y ampliar los avances ya logrados, en particular en lo que respecta a la reducción de la inflación, la reducción de la pobreza y, por supuesto, la reanudación del crecimiento. Nuestra estimación es del 4,5% este año. Por lo tanto, algunas reformas adicionales ayudarían a mantener estos avances ”, fue el mensaje del Fondo Monetario.

El FMI pidió consenso por la reforma laboral y tributaria

Entre esos puntos abogó por “reformas destinadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario argentino, junto con la continuación de los controles y reformas del gasto, incluyendo las de subsidios. Esto ayudaría a fortalecer aún más el ancla fiscal, que ha sido fundamental para el retorno de Argentina a la estabilidad macroeconómica”.

También apuntó a “crear una economía más resiliente y basada en el mercado en Argentina también requerirá reformas continuas en el ámbito de la desregulación, así como esfuerzos para mejorar el funcionamiento y la flexibilidad de los mercados, incluido el laboral”.

Y volvió a reclamar que “generar consenso a favor de estas reformas sigue siendo crucial, incluso para facilitar la aprobación de cualquier legislación que pueda requerirse”, como mensaje para la discusión parlamentaria que se abrirá a partir de la próxima semana.