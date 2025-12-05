Tal como lo había anticipado en el Encuentro de Líderes de El Cronista, Luis Caputo, confirmó que la Argentina vuelve al mercado internacional de deuda.

Tal como lo había anticipado en el Encuentro de Líderes de El Cronista, Luis Caputo confirmó este viernes que la Argentina vuelve al mercado internacional de deuda con un bono a cuatro años a noviembre de 2029.

“Vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón. Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas”, señaló el ministro de Economía al realizar el anuncio en una entrevista con el canal de noticias A24.

Y agregó: “¿Por qué es importante entonces volver a acceder a los mercados y cómo se relaciona con esto? Porque al poder entonces refinanciar los vencimientos de deuda, es decir, esta colocación no es deuda nueva, es para repagar deuda vieja. Entonces, al poder refinanciar la deuda, entonces cada dólar que compre el Banco Central ahora sí lo puede acumular. Entonces esto soluciona este debate sobre la acumulación".

La colocación será por legislación local, aclaró Caputo, porque “por legislación internacional tenemos la Ley Guzmán que no permite hacerlo sin aprobación del Congreso” y se destinará a “pagar los vencimientos sin que bajen las reservas”.

BONAR 2029N: el nuevo instrumento

El ministro de Economía ya había anticipado la decisión del Gobierno el miércoles, al disertar en el evento organizado por este diario y hoy, minutos después de su mensaje, la Secretaría de Finanzas dio a conocer los detalles de lo que supone el retorno del país al mercado por primera vez desde 2018.

A través de una comunicación se precisó que se trata de un “bono del Tesoro Nacional en dólares estadounidenses 6,50% con vencimiento el 30 de noviembre de 2029” (BONAR 2029N). El instrumento está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda norteamericana y participar en la financiación de compromisos del Estado.

Asimismo, precisó que la recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10 horas y finalizará a las 15 del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en dólares estadounidenses.

La licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo; con ofertas de hasta u$s 50.000, y otro competitivo para montos mayores, sin tope máximo y con obligación de indicar precio por cada u$s 1000 de valor nominal.

Tal como lo había anticipado en el Encuentro de Líderes de El Cronista, Luis Caputo, confirmó que la Argentina vuelve al mercado internacional de deuda. El Cronista

Cubrir vencimientos de deuda sin afectar reservas

La publicación de la Secretaría de Finanzas destaca: “En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

En esa línea, agrega: “Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos BONAR 30 y BONAR 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026.

El resultado de la licitación se destinará a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos BONAR 30 y BONAR 29, con fecha de vencimiento el 9 de enero de 2026. Luis Caputo

Las órdenes deben canalizarse a través de agentes de liquidación y compensación o agentes de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El monto máximo a colocar será fijado en la subasta conforme a lo dispuesto por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019.

“El mejor de todos los tiempos”: la reacción de Milei

Tras el anuncio de Caputo, Javier Milei lo felicitó desde su cuenta en X.

“VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!! Volvimos al mercado de capitales con un bono al 2029 con cupón del 6,5% bajo ley Local. El mejor de todos los tiempos...!!! LA LIBERTAD AVANZA. VLLC!“, escribió el Presidente.