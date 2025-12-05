El ministro de Economía, Luis Caputo. dejó en claro que no quiere que cedan las reservas, pero también que confían en que más tarde podrán emitir a tasa más bajas y no especificó si será Banco Central (BCRA) o el Tesoro el que se financie. Así lo indicó un informe de la consultora 1816.

El trabajo destacó que este dato es relevante “por dos motivos: si se endeuda BCRA, el Tesoro deberá hacerse de los Pesos para comprarle los dólares (en los hechos es solo un tema contable) y, si el que se endeuda es el Tesoro, para emitir ley extranjera hay que esperar la aprobación del Presupuesto (el proyecto habilita emisiones jurisdicción extranjera y flexibiliza condiciones de canjes) o emitir un DNU”.

Así, las alternativas serían que se endeude el BCRA o el Tesoro en un contexto en el que esta semana el regulador monetario pagó u$s 1000 millones de amortización de Bopreal y “las reservas netas volvieron a ser negativas medidas a valor de mercado, algo que no pasaba desde abril”, advirtió 1816.

Cómo están las resrevas

El trabajo apuntó que, con la metodología del Fondo Monetario Internacional (FMI), que excluye los desembolsos del organismo y hace otros ajustes de valuación, las reservas netas pasaron a la zona de u$s 17.000 millones negativos y se encuentran unos u$s 14.000 millones por debajo de la meta de fin de año.

En la misma línea, un informe de Analytica señaló ayer que las reservas netas con metodología FMI, descontando sus desembolsos y el tramo activado del swap con EEUU son negativas en u$s 15.500 millones, una diferencia de u$s 12.000 millones respecto de la meta establecida en el acuerdo con el organismo para diciembre.

Y anticiparon que, más allá del repo por U$S4.000 millones que se negocia con bancos internacionales, es probable que el Gobierno vuelva a utilizar el swap con EE.UU. para alguno de los pagos que tiene que hacer de acá a febrero, tal como ocurrió para cancelar el vencimiento con el Fondo en noviembre.

En tanto, desde la consultora PxQ, apuntaron que “estamos aproximadamente a u$s 14.000 millones de la meta a cumplir con el FMI, lo que hace pensar que, probablemente, tengamos que pedir un waiver”.