El consumo todavía se mantiene volátil y dispar. Mientras mayoristas y supermercados volvieron a registrar caídas en septiembre, los relevamientos privados reflejan un repunte hacia octubre. La expectativa está depositada en que diciembre estire la recuperación, marcada por el aguinaldo, la estabilidad y las fiestas.

Para Scentia, consultora especializada en consumo masivo, este segmento tiene desde marzo subas anuales y en octubre registró un alza del 2,2% interanual, mientras que el año acumula un crecimiento de 2,4%. La Universidad de Palermo registró una caída mensual en octubre de 1,5%, pero una suba anual de 3,9%, empujado por los bienes durables. El año cerraría con un alza de más de 12%, con marcada volatilidad y una recuperación que se empezó a moderar.

“Los indicadores que dan un adelanto de la actividad en octubre están más verdes que en septiembre, por ejemplo en lo que respecta al consumo. Pero la recaudación en noviembre vino bastante negativa, marcada por la caída anual real de IVA DGI después de un año de subas”, explicó Florencia Iragui, economista de LCG, sobre la caída real de la recaudación, que en los once meses que van del año suma una baja del 1%.

En la misma línea, Gabriel Foglia, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, sostuvo que los primeros indicadores de noviembre muestran señales mixtas, “con los durables e importados manteniendo su expansión, mientras el masivo lo hace a un ritmo más lento”.

Dejada atrás la volatilidad del tipo de cambio y de la mano de la baja de la tasa de interés que en algunos casos abandonó el terreno positivo, más una inflación que si bien muestra alzas se mantiene estable, las expectativas para diciembre son positivas.

Diciembre al alza

Iragui explicó que diciembre es “atípico” porque el aguinaldo y las fiestas incentivan el consumo más que en otros meses. Si bien sería un buen respiro para el comercio tras perder 3510 empleadores en dos años según el CEPA, advirtió que “esto es un punto en la inflación, ya que hay mayor presión sobre los precios por la mayor circulación de dinero”.

Por su parte, Foglia explicó que esperan que se mantenga la tendencia de los meses previos, pero que hay otros factores en juego.

“Si bien estacionalmente es un mes de alza, después de las elecciones hubo nuevos ajustes de precios (tarifas y alimentos), y que el dólar volvió a recalentarse en el margen. Por eso, aunque puede que haya una mejora contra los meses previos, la incertidumbre económica no está del todo despejada como para asegurar que estamos entrando en un proceso de crecimiento sostenido”, marcó el decano.

Otro elemento que entra en juego es la estabilidad de precios, marcó Leonardo Alaniz, director comercial de Scentia, que consideró que en el último mes del año que extenderá la tendencia de crecimientos ligeros y una lenta recuperación respecto de 2024 que se vio en los meses previos.

Para la Cámara Argentina de Comercio hay un “cambio en la composición relativa en favor de los bienes durables” que ganan terreno por sobre los productos de consumo masivo: “Dada la estabilidad nominal y las mejoras en la previsión post elecciones, los últimos meses del año aparentan relativamente estáticos en este sentido”.

Morosidad

La morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito volvió a ser un tema luego de tocar valores máximos desde 2010. Sin embargo, los especialistas discrepan sobre el efecto que puede tener sobre el consumo.

Para Foglia, el aumento que se vio en los últimos meses es un indicador de la dificultad financiera de los hogares, pero además “puede frenar el ritmo de crecimiento de los créditos, que eran uno de los motores de expansión del consumo, sobre todo en bienes durables”.

Esta postura no está generalizada. Para Alaniz, si bien el endeudamiento de los hogares aumentó, “no hay forma de saber si es por consumo inmediato o de largo plazo” y el endeudamiento viene de la mano de las subas en las ventas de electrodomésticos o indumentaria en cuotas. “La suba del endeudamiento no es necesariamente mala y contribuye al consumo de mediano y largo plazo. No creo que cambie la visión del mes, porque el nivel de endeudamiento tiene algunos meses ya”, dijo el especialista en consumo masivo.