El estancamiento de la actividad económica en líneas generales, con la excepción de sectores puntuales, queda exhibido en distintos indicadores mensuales. Al analizar la situación, Martín Redrado destacó, en diálogo con Pulso Financiero, en El Cronista Stream, un dato en particular que lo “sorprendió”.

Se refirió al patentamiento de motos, que venía en crecimiento en los últimos meses, principalmente, debido a nuevas formas de empleo. “Cae un 7% este último mes de mayo”, indicó.

Además, el economista y extitular del Banco Central, señaló una medida que considera clave que debe atender el Gobierno para que haya “un crecimiento equitativo” de la economía. “Una verdadera revolución impositiva”.

Las claves de Redrado para lograr un “equilibrio general” en la actividad económica

“Equilibrio parcial tenemos ahora porque es cierto, hay crecimiento económico, pero hay un crecimiento económico muy focalizado en tres sectores", definió el exfuncionario al referirse a la situación de la actividad.

“Un tema que me sorprendió mirando los números con el equipo nuestro de Fundación Capital es el patentamiento de motos. ¿Por qué? Porque está cayendo ahora. Estaba muy bien, volando, lo que tiene que ver con esta nueva forma de empleo, de las economías de plataforma, alguien que no le alcanza para llegar a fin de mes o alguien que perdió el empleo, se sube a una moto", analizó. “Bueno, el patentamiento de motos que cae un 7% este último mes de mayo“, dijo.

En esa línea, tomando la cifra como señal de alerta, se refirió al desequilibrio a nivel crecimiento que se da actualmente. “Tenemos que pasar de ese criterio de equilibrio parcial donde hay tres sectores, los tres magníficos, energía, minería, agroganadería, que están traccionando la economía argentina a tener un proceso de equilibrio general donde crezca no solo las exportaciones, (que están creciendo sobre todo por precio y por cantidad), a que crezca también la inversión donde hay fuertes anuncios“, se explayó Redrado.

“El RIGI tiene u$s 20.000 millones de proyectos aprobados, pero solamente el 10% todavía se está ejecutando", apuntó. “ Tenemos este desafío hacia adelante, de este proceso de llevar el equilibrio parcial a un equilibrio general que nos asegure un crecimiento, no diría que todos los sectores, pero sí que estén en signo positivo consumo, inversión y exportaciones“, agregó.

En ese sentido, se refirió a las medidas que podría encarar el equipo del ministro de Economía, Luis Caputo, considerando ese norte. “El equipo económico ha preferido este esquema de incentivos, de régimen de incentivos. Yo prefiero los regímenes más generales. Argentina se debe una revolución impositiva", indicó.

“Pero si uno quiere tener el enfoque de sumar equilibrios parciales, como parece ser el enfoque del equipo económico, se debiera pensar que, así como hay un RIGI para inversiones o el RIMI, también debiera haber un régimen especial para la construcción”, ejemplificó.

“Un equilibrio general es formalizar más trabajadores y bajar la carga impositiva", sostuvo.

La “tercera posición” de Redrado sobre el cepo al dólar

En relación con el cepo al dólar, que suele generar dos miradas antagónicas entre economistas, Redrado aseguró ubicarse en una “tercera posición” en el tema. “Creo que hay que dar siempre señales de política y señales en términos de dar un horizonte. Entonces, dar señales que vayan dándole ritmo a la eliminación de las restricciones “, explicó.

“Es decir, si vos me decís: ‘mañana ¿sacaría todas las restricciones?’, no. Pero sí marcaría un ritmo en donde se van eliminando", sostuvo. En ese sentido, especificó: “Creo que este es un muy buen momento, por ejemplo, para eliminar la restricción cruzada en el mercado de contado con liquidación. Yo la sacaría inmediatamente y también otras que son bastante absurdas, pero no todas de golpe".