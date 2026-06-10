Las diferencias de opiniones de los economistas con respecto a la actualidad financiera y a las políticas del Gobierno se podrían agrupar principalmente en dos bandos: quienes defienden mantener el cepo al dólar momentáneamente, y quienes insisten en eliminarlo.

Joaquín Cottani, exviceministro de Economía de Luis Caputo analizó la coyuntura y consideró que levantar todas las restricciones favorecería al ingreso de capitales. Además, el economista puso el foco en la tensión que hay entre la baja de la inflación y la necesidad de reactivar el consumo.

Si bien elogió la “pericia” del Gobierno en el manejo del día a día y la compra de reservas durante la primera mitad del año, el economista advirtió sobre los límites del esquema actual, especialmente en lo que respecta a la vigencia del cepo y la percepción de un dólar barato.

El cepo al dólar y el dilema de la “inconsistencia temporal”

Para Cottani, según definió en diálogo con Ahora Play, el programa de estabilización enfrenta un problema clásico de la macroeconomía que definió como “la inconsistencia temporal de las políticas de estabilización”. Según explicó, el Gobierno utiliza el tipo de cambio como herramienta principal para bajar la inflación, pero esto genera efectos secundarios a medida que el tiempo pasa.

“Lo que hay en la Argentina es un problema clásico que se da en macroeconomía, que es el problema de la inconsistencia temporal de las políticas de estabilización. Es decir, se manifiesta con el control del tipo de cambio, que el Gobierno ha utilizado porque es la que da mayor resultado”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que, tras el éxito inicial, “aparece el problema del atraso cambiario”, donde parte del ajuste ya no es por equilibrio sino por la inercia inflacionaria. El economista sostuvo que, para “romper el estancamiento”, es fundamental avanzar hacia una mayor libertad cambiaria que permita atraer capitales y ahorros que hoy están fuera del sistema. En su visión, el mercado debería ser el encargado de determinar el valor de la moneda sin tanta intervención oficial.

“Terminar de eliminar el cepo sería una forma de atraer justamente más capitales al país, lo cual puede actuar de manera estabilizadora o de atraer más ahorros que están afuera dentro del país”, afirmó Cottani, destacando que esto ayudaría a aumentar tanto la demanda de pesos como el crédito.

Atraso cambiario y tasas de interés

Uno de los puntos más críticos del diagnóstico de Cottani fue sobre el atraso cambiario percibido por el mercado y cómo bloquea la baja de tasas de interés de largo plazo. Según remarcó indispensables para el financiamiento.

“Mientras exista la percepción de atraso cambiario, va a ser muy difícil que las tasas de interés de mediano y largo plazo, que son las que deben fondear un crédito de más largo plazo, disminuyan”, expresó. Por ello, propuso que una “depreciación ordenada del tipo de cambio real”. En tanto, consideró que podría ser preferible a mantener una estabilidad artificial que alimente expectativas de un salto devaluatorio brusco en el futuro.