Martín Menem admitió errores del Gobierno: “Podríamos haber sido un poco más incisivos en la comunicación”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, admitió que el Gobierno cometió errores de comunicación y reconoció que el oficialismo perdió “algunos debates públicos”.

Menem también mencionó las discusiones públicas vinculadas con las universidades, el Hospital Garrahan y la discapacidad, y responsabilizó al kirchnerismo por instalar lo que calificó como una realidad paralela.

Martín Menem admitio errores de comunicación en el Gobierno de Milei

“Creo que podríamos haber sido un poco más incisivos o persuasivos en términos de comunicación. Hemos perdido algunos debates públicos que no tienen nada que ver con la realidad”, sostuvo Menem.

El titular de Diputados afirmó que, a su entender, sectores opositores lograron instalar interpretaciones que no se correspondían con las iniciativas impulsadas por el Gobierno. Como ejemplo mencionó la discusión por la propiedad de la tierra, durante una entrevista con Clarín a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

"Hemos perdido algunos debates públicos que no tienen nada que ver con la realidad", aseguró Menem.

“Han instalado cosas, como por ejemplo, con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Todo el mundo hablaba de la ley de tierras y decía que iban a venir los extranjeros a quedarse con los recursos cuando eso nunca estuvo en el texto de la ley”, señaló.

Al ser consultado sobre si al Gobierno le faltó “sensibilidad y tacto” en algunos de esos debates, rechazó esa interpretación y contrapuso la gestión libertaria con medidas adoptadas durante la administración anterior.

Martín Menem negó las internas dentro del Gobierno

En otro tramo de la entrevista, Menem negó que existan internas dentro del Gobierno y relativizó las diferencias que puedan aparecer entre sus integrantes al momento de tomar decisiones.

“En la mesa en la que se toman las decisiones, a veces lo que yo digo está bien, y a veces no me dan ni bola. No hay interna en el Gobierno, pero si eso es una interna, bienvenida”, afirmó.

Además, respaldó al presidente Javier Milei “al cien por ciento” y sostuvo que el objetivo político central de La Libertad Avanza es conseguir su reelección, mientras el oficialismo trabaja en acuerdos electorales distrito por distrito.