La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales.

Debido a los feriados del lunes 9 de noviembre y martes 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV, el organismo previsional debió suspender las fechas de cobro.

En este marco, se vieron afectadas las personas que cuenten con el DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4, dado que la acreditación de los pagos recién iniciará el miércoles 11 de noviembre.

En esta ocasión, los titulares cobrarán un incremento de 1,9% en noviembre de acuerdo a la vigente fórmula de movilidad social anclada a la inflación.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $ 444.028.

Jubilación máxima: $ 2.988.000.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.

Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.

Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.

La actualización se basa en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Jubilados y pensionados de ANSES. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El organismo previsional oficializó las fechas de cobro de noviembre, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre

DNI terminados en 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6: 17 de noviembre

DNI terminados en 7: 18 de noviembre

DNI terminados en 8: 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Calendario de pagos AUH noviembre 2026: fechas de cobro confirmadas

El calendario de pagos considera los feriados previstos durante el mes por la visita del Papa a la Argentina y comenzará el miércoles 11 de noviembre, ya que 9 y 10 serán feriado.

Como es habitual, se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera: