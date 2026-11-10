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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retomará el calendario de pagos de noviembre para jubilados, pensionados y demás beneficiarios de prestaciones sociales.

Debido a los feriados del lunes 9 de noviembre y martes 10 de noviembre por la visita del Papa León XIV, el organismo previsional debió suspender las fechas de cobro.

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En este marco, se vieron afectadas las personas que cuenten con el DNI terminado en 0, 1, 2, 3 y 4, dado que la acreditación de los pagos recién iniciará el miércoles 11 de noviembre.

En esta ocasión, los titulares cobrarán un incremento de 1,9% en noviembre de acuerdo a la vigente fórmula de movilidad social anclada a la inflación.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre

Con la aplicación del 1,9% de aumento para las jubilaciones y pensiones en noviembre, los haberes emitidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social quedarían de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $ 444.028.
  • Jubilación máxima: $ 2.988.000.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 355.222.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $ 310.819.
  • Pensión para Madres de siete hijos o más: $444.028.

La actualización se basa en la fórmula de movilidad previsional vigente, establecida por el DNU 274/2024, que dispone la actualización mensual de jubilaciones y pensiones según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

Jubilados y pensionados de ANSES.
Jubilados y pensionados de ANSES.Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Calendario de pagos de ANSES: cuándo cobran los jubilados y pensionados en noviembre

El organismo previsional oficializó las fechas de cobro de noviembre, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

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Calendario de pagos AUH noviembre 2026: fechas de cobro confirmadas

El calendario de pagos considera los feriados previstos durante el mes por la visita del Papa a la Argentina y comenzará el miércoles 11 de noviembre, ya que 9 y 10 serán feriado.

Como es habitual, se ordenará según la terminación del documento de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 0: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 1: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 2: 13 de noviembre
  • DNI terminados en 3: 16 de noviembre
  • DNI terminados en 4: 17 de noviembre
  • DNI terminados en 5: 18 de noviembre
  • DNI terminados en 6: 19 de noviembre
  • DNI terminados en 7: 20 de noviembre
  • DNI terminados en 8: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 9: 25 de noviembre