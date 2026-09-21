Carlos Melconian pasó este lunes por el programa especial organizado por El Cronista Stream en el marco del Día del Economista.

Allí, el especialista analizó el panorama de 2027 y afirmó que el rumbo del Gobierno le “deja incógnitas”, incluso aunque no hubiera elecciones.

Sobre la estrategia oficial, sostuvo que el Gobierno, “por lo menos en lo que dejan trascender”, “está muy encerrado en el ‘muero con las botas puestas’”.

“Esto para un examen universitario puede ser correcto, pero para cuando salís a la calle, yo creo que tenés que matizar”, advirtió. En esta línea, sugirió evaluar si esa postura “trae en tiempo y forma la mejora” económica.

En este sentido, el economista alertó que las elecciones del año entrante complican el escenario para el oficialismo. Según Melconian, el Gobierno, casi en “una pulseada para su propia hinchada”, muestra que “ electoralmente no va a hacer nada que otros hayan hecho, porque al final sale mal ”.

Como ejemplo de esto, mencionó “los planes platita”. Por el contrario, indicó que la administración de Milei se limita a “pequeñas cosas como el FGS o los depósitos en dólares o el salario mínimo”, que calificó como “cosas de muy poca monta e irrelevancia”.

Melconian advirtió que “correr el riesgo y tirarse el lance de comprar más dólares, emitir más moneda, postergar un proceso desinflacionario abrupto” implicaría “quebrar con la ideología” del programa actual, un riesgo que Milei no estaría dispuesto a correr.

El economista aclaró que sus planteos no equivalen a un cuestionamiento total, ya que ni los “más fans u ortodoxos” podrían decir que eso es “derrumbar el programa, ni mucho menos”.

Sin embargo, Melconian marcó diferencias con el oficialismo: “ No comparto el formato de liderazgo, los propósitos, los métodos, el proyecto y no comparto la secuencia y la instrumentalidad ”. En cambio, “ sí comparto la dirección, el rumbo ”, afirmó.

Los planes de Melconian para 2027: “Tengo un proyecto...”

Durante la entrevista con Florencia Barragán, Melconian también describió un proyecto propio de cara a 2027 que, según dijo, “excede lo económico”.

Consultado sobre sus planes para 2027, respondió: “Tengo un propósito, tengo un proyecto, tengo un método y tengo las ganas del tipo que vive acá”.

Melconian se definió como un “outsider no virgen” y dijo que no pertenece “al circuito de la política”. Según explicó, el “outsider virgen” tiene “que terminar, como le pasa a este gobierno, hablando con todo el mundo”.

Sobre el contenido de su proyecto, precisó que “excede lo económico” y que incluye “educación, salud, infraestructura y demás”. El objetivo es “mejorar la calidad de vida de Argentina”.

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El economista reconoció entre las dificultades “armar equipos y encontrar talentos”. En esta línea, consultado si se sumaría al proyecto de alguien más, Melconian recordó que eso ya le ha ocurrido (cuando Patricia Bullrich lo presentó como ministro de Economía en 2023).

El especialista aseguró además que hoy existe “un espacio que está fuera de los ‘fans’” del mileísmo, que no es “ni del centro, ni del medio”. A la vez, proyectó que “los tiempos cambian” y que, “de la misma manera que llegó Milei un día se va a ir”.

Para Melconian, le tocará el turno a “otro u otra, en el momento justo, en el lugar adecuado y preparado más la suerte”. “Estamos trabajando”, concluyó.