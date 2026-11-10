En lo económico, León XIV no vino a hablar de inflación ni de tipo de cambio. Vino a hablar de algo superior: para qué sirve la economía. Y en apenas dos días dejó en la Argentina el pensamiento de la Iglesia. Lo hizo en el Palacio Libertad, ante la dirigencia política, y en la UCA, ante empresarios, sindicalistas y movimientos sociales.

La definición central llegó el domingo en el Palacio Libertad. “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”. No es una idea nueva. Es Doctrina Social de la Iglesia en estado puro.

La frase tiene además una raíz precisa en “Gaudium et Spes”, que define al ser humano como “el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social”. La “Gaudium et Spes”, “Alegría y Esperanza”, es la constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual que aprobó el Concilio Vaticano II en 1965. Con ella, la Iglesia dejó de mirar al mundo moderno con desconfianza. Más de seis décadas después, su capítulo sobre la vida económica es la base del mensaje que el Papa trajo a Buenos Aires.

El lunes, en la UCA, ante cientos de empresarios, sindicalistas y referentes sociales, León XIV reconoció que quienes invierten arriesgan su propio patrimonio y que no se crea riqueza sin asumir la incertidumbre del futuro. Llamó a la vocación empresarial “una noble tarea”. Con un agregado: que se oriente por la función social de la propiedad y del capital.

El problema no es la ganancia, sino convertirla en el único criterio. Cuando eso ocurre, advirtió, la empresa “deviene en una estructura de pecado que genera exclusión”. La frase es teológica, pero la idea es económica: una firma que solo mide rentabilidad deja afuera costos que termina pagando el resto de la sociedad.

León XIV también destacó que el trabajo no es un factor de producción más. “Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”. Y agregó que el acceso al trabajo para todos debe ser un objetivo prioritario de las políticas públicas y un criterio para juzgar la calidad de un modelo de desarrollo.

El Papa también enumeró el campo, la energía y los minerales como fuentes de desarrollo. Pidió que su aprovechamiento deje bienestar en las comunidades donde se extrae.

Y también se refirió a la tecnología, el tema que mejor explica a este Papa. En la UCA dijo que la inteligencia artificial y la automatización desregulada pueden poner en riesgo puestos de trabajo, y que el algoritmo no puede reemplazar el discernimiento humano. No fue una improvisación. Es el corazón de “Magnifica Humanitas”, su reciente encíclica, presentada el 25 de mayo pasado y que aborda los efectos de la IA sobre la dignidad humana. Allí advierte que algoritmos y datos quedan concentrados en pocas manos, y pide “desarmar” la IA para que no domine al ser humano.

El Papa Leön XIV encabezó en la UCA un encuentro con el mundo del trabajo Captura

La coincidencia con León XIII no es casual. Magnifica Humanitas fue firmada el 15 de mayo, el día en que se cumplían 135 años de la Rerum Novarum. En 1891, León XIII escribió sobre la cuestión obrera en plena Revolución Industrial, cuando la máquina de vapor cambiaba la forma de producir. En 2026, León XIV escribe sobre la revolución de la inteligencia artificial. Dos papas, dos saltos tecnológicos y una misma pregunta: qué lugar le queda al trabajador cuando la máquina avanza. Por algo eligió llamarse León.

En la encíclica, el Papa deja además un diagnóstico: “La riqueza mundial ha crecido en términos absolutos, pero su concentración en pocas manos ha aumentado y los desequilibrios se han acentuado, tanto entre países como dentro de un mismo país”. León XIII discutía con el capitalismo de la fábrica. León XIV, con el de los algoritmos.