El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, formó parte del 43º Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) bajo el lema “Nuevo Contexto Global: el Desafío de la Consolidación”.

En primera instancia, el diputado riojano fue consultado por el “desgaste de la interna” dentro del Gobierno: “No creo que le cambie la vida a nadie, son cosas normales que pasan en todos los gobiernos, nadie está pensando en eso cuando está yendo a laburar. No siento que haga ruido en el día a día del Gobierno, para mí no es tema”, analizó.

En ese sentido, Menem valoró que “la construcción política está orientada en la búsqueda de la continuidad del Presidente del 2027 al 2031″ para, a partir de ahí, “construir un eventual armado político provincia por provincia”.

El referente del Gobierno en materia legislativa también se refirió a las perspectivas de futuro de la gestión de Javier Milei y trazó metas bien claras para lo que llamó “la agenda violeta”: “Baja de impuestos, baja de regulaciones, eliminación de tasas, modelos más productivos, provincias más abiertas al capitalismo, eso tenemos que empujar, ya sea con o sin los gobernadores”, expresó Menem sobre la continuidad de la agenda del Ejecutivo.

Por otra parte, hizo mención al debate en torno al “riesgo kuka”: “En términos generales, se trata del riesgo del populismo, que vuelvan al gobierno personas que no tienen ningún tipo de apego por la moneda o el equilibrio presupuestario”.

Posteriormente, el legislador hizo referencia al debate en torno a la reforma política: “El sistema tiene una falencia fenomenal con el tema de las PASO. Creo que ningún habitante quiere ir a votar a las PASO, que cuestan 240 millones de dólares para que los partidos diriman sus propios candidatos. Es una necesidad eliminar las PASO”.

En último término, habló de “falta de respeto” al ser interpelado acerca de sus aspiraciones en 2027 y desestimó una eventual candidatura como gobernador de La Rioja “a menos que el espacio se lo pida”.