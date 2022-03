Los planes de Alberto Fernández para cerrar la grieta con Cristina Kirchner

En las últimas 24 horas Alberto Fernández desplegó parte de la estrategia que decidió encarar en adelante para dar por superada la pelea con Cristina Kirchner: en los planes del Presidente está contemplado avalar proyectos del kirchnerismo duro que se ajusten a la mejora de la economía, defenderá cada uno de los ataques públicos que reciba la vicepresidenta y expondrá ante los empresarios que la batalla interna no interrumpe la marcha de la economía.

Al menos dos funcionarios muy allegados al Presidente explicaron a El Cronista el plan de desactivación de la puja con la vicepresidenta en términos sencillos. "Hay que dar por superadas las diferencias con Cristina y mirar hacia adelante", comentó un encumbrado secretario de Estado con oficinas en el primer piso de la Casa Rosada.

"No podemos quedarnos enclavados en esta grieta que no le hace bien a nadie. Hay que hacer política contra la oposición y no contra nosotros", añadió un ministro.

El plan de recomposición de lazos de Alberto Fernández con Cristina Kirchner comenzó a rodar ayer temprano y tiene varios focos de acción para el futuro inmediato.

El Presidente repudió los afiches callejeros en los que calificaban a Cristina Kirchner de "asesina" y "culpable de 35.000 muertes". Ordenó una investigación "urgente" para determinar quiénes fueron sus responsables.

El Presidente envió un mensaje desde su cuenta de Twitter en la que sostuvo que "muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos".

Hasta donde pudo saber El Cronista no hubo ningún llamado telefónico ni mensaje de WhatsApp de Alberto Fernández a Cristina Kirchner . Y es muy probable que no lo haya en lo inmediato porque el plan del Presidente para recomponer lazos con su vice correrá por otros carriles.

fondo para cancelación de deuda

Por lo pronto, Alberto Fernández avalará propuestas de los sectores duros del kirchnerismo como la que ayer expuso el bloque de senadores del Frente de Todos que presentó un proyecto para crear un "Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI".

Por medio de la portavoz del gobierno, Gabriela Cerruti, el Presidente apoyó la iniciativa que presentó el jefe de senadores del FDT, José Mayans. " El gobierno nacional valora la iniciativa del bloque de senadores del Frente de Todos que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados", sostuvo la vocera del jefe de Estado.

Para que no queden dudas de ese aval presidencial al proyecto del kirchnerismo duro del Senado, Cerruti añadió que "este fondo, basado en un estricto sentido de la justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda con el FMI" .

En esta misma línea de análisis del plan para mejorar la relación Alberto-Cristina, desde la Casa Rosada se ocuparon en recordar que el acto en Plaza de Mayo del 10 de diciembre de 2021 por el Día de los Derechos Humanos donde la vicepresidenta le había pedido a Alberto Fernández incluir en el acuerdo con el FMI una cláusula para pagar parte de la deuda con los fondos de los argentinos que no están declarados en el exterior.

A la vez, fuentes del Ministerio de Economía y de Producción destacaron que " todo lo que tenga que ver con la lucha contra la evasión será bienvenido como política del gobierno para mejorar la economía" , en referencia a la iniciativa de los senadores kirchneristas que ya generó un rechazo de Juntos por el cambio. Esto encaja con la idea de Alberto Fernández: plantear propuestas que se contrapongan con la oposición y no que enfrenten al oficialismo.

EMPRESARIOS Y GREMIOS

Además, parte de la estrategia de mirar hacia adelante y recomponer lazos quedará expuesta hoy por Alberto Fernández en la reunión con empresarios, sindicalistas y movimientos sociales convocados para el Consejo Económico y Social. Allí el presidente buscará lanzar un llamado a confiar en el país y trabajar unidos por la mejora de la economía.

El preludio de este mensaje de Alberto Fernández lo lanzó ayer en la residencia de Olivos ante más de 140 empresarios extranjeros al sostener que el acuerdo con el FMI la Argentina "despejó muchas dudas" y ahora "es momento de invertir", dijo ante la junta directiva de YPO, una organización que reúne a líderes empresariales de todo el mundo, encabezada por su presidente, Anastasios Economou.

También hubo un encuentro reservado de Alberto Fernández con la cúpula de la CGT y de la UIA ayer por la tarde para analizar parte de lo que hoy se cerrará en el Consejo Económico y Social. Fue una charla donde hubo coincidencias en los problemas que enfrentará la Argentina en lo inmediato como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania.

En paralelo a todo esto, el Presidente avaló la idea de los diputadas y diputados del Frente de Todos que se reunirán hoy en el anexo del Congreso para firmar una declaración que busca parar la inflación y defender la mesa de los argentinos a partir de respetar leyes que ya existen como la de Abastecimiento y la ley de Góndolas.

Allí confluirán legisladores del kirchnerismo duro y también del albertismo como una señal inequívoca de que los tiempos de grietas internas en el Frente de Todos deben ser parte del pasado.

RESPUESTA DE CRISTINA

La respuesta de Cristina Kirchner al apoyo de Alberto Fernández a la iniciativa de los senadores del FDT no tardó en llegar. Pero tampoco fue por medio de una carta o un llamado telefónico.

La vicepresidenta emitió un tuit en el que se mostró en su despacho con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, y destacó: "Conversamos sobre distintos temas de interés común: lavado de dinero, trata de personas y derechos humanos. Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión".

En la Casa Rosada interpretaron con un gesto de "buena voluntad y sintonía" de la vicepresidenta hacia Alberto Fernández. Es que en el kirchnerismo duro hubo quienes cuestionaban al Presidente por su cercanía a Estados Unidos.

"Está muy bien", dijo un secretario de Estado en referencia a la foto de Cristina Kirchner y el embajador Stanley. El gesto de la vicepresidenta se ajusta también a los cuestionamientos que hizo el gobierno de Alberto Fernández a Rusia por la invasión a Ucrania. Es decir, hay una muestra unificada de una posición geopolítica de la Argentina que hasta la semana pasada no se veía .

En la Casa Rosada comentaron a El Cronista que la idea del Presidente es "tener una mirada para adelante en términos de construcción de agenda estratégica de desarrollo" y no quedarse anclados en la pelea interna de Alberto Fernández con Cristina Kirchner. La idea central del Jefe de Estado es emitir un mensaje de mediano y largo plazo. Así, consideran como "superada" la interna con la vicepresidenta.