El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, relató que Georgieva detalló la incertidumbre a nivel mundial, algo que “vino para quedarse”, no sin “una enorme cantidad de oportunidades para las economías como la uruguaya, para poder progresar y crecer a ritmos más acelerados”.

La agenda de Georgieva incluyó reuniones con varios empresarios del sector privado, explicaron a El Cronista fuentes oficiales.

Oddone explicó que “la última noticia” de un alto jerarca del FMI ocurrió en 2011. “No es un hecho frecuente, pero además, en las próximas semanas vamos a tener una cantidad de visitas de organismos internacionales, de autoridades muy importantes, que de alguna manera muestra que Uruguay está en el mundo y que está siendo invitado a ser un ejemplo en relación a algunas políticas macroeconómicas, y a tomar un poco más de riesgo y más desafíos en la agenda que falta, que es lo que el gobierno está trabajando”, señaló el ministro.

Oddone destacó que el gobierno uruguayo y el FMI cooperan en áreas como el “Fortalecimiento de la Administración Tributaria, Transparencia y Comunicación para el Banco Central, para fortalecer la credibilidad de las políticas monetarias, y todo lo que es el entorno de la política fiscal”.

Georgieva recomendó al gobierno uruguayo y a los empresarios “dejar de mirar por el espejo retrovisor” y “empezar a mirar hacia adelante, tomando un poco más de riesgo, ser un poco más valientes, tanto en la gestión de las políticas públicas, pero también en el sector privado, en términos de no buscar tantos seguros de la política económica”.

“El Fondo Monetario entiende que reformas en la regulación que afecta a la competencia, al funcionamiento de empresas públicas y algunos vinculados a temas laborales, son recomendaciones típicas del FMI”, dijo Oddone al finalizar la reunión con Georgieva.

No revisar la inflación

El ministro mencionó la recomendación de no revisar a la baja la inflación por ahora, considerando que es un momento de inestabilidad a nivel internacional.

“En este momento de tanta incertidumbre, de tanta volatilidad de precios relevantes para las economías, particularmente el caso de los precios de los combustibles, no es el momento más indicado para hacerlo”, sostuvo Oddone para quien este “es un momento de cautela”.

Uruguay no es deudor del Fondo Monetario Internacional desde 2006 pero mantiene un estrecho vínculo con el organismo y ha recibido evaluación y asesoramiento técnico para mejorar la gestión en áreas como la fiscal y la monetaria.

La reunión con el Banco Central

Antes de reunirse con el presidente Orsi, la jerarca del FMI participó en una charla pública con el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa, durante las Jornadas Anuales de Economía que todos los años organiza la institución.

Georgieva señaló que la economía mundial atraviesa una etapa marcada por elevados niveles de incertidumbre y la persistencia de shocks, pero resaltó que Uruguay ha mostrado una resiliencia destacable frente a ese entorno.

La jerarca destacó que Uruguay se encuentra en una posición sólida para enfrentar perturbaciones internacionales gracias a la fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos y sus instituciones.

Georgieva valoró los avances realizados por Uruguay en su marco de política monetaria, contribuyendo a consolidar la estabilidad y la credibilidad económica.

Asimismo, destacó la importancia del fortalecimiento institucional y del desarrollo de capacidades técnicas como elementos clave para afrontar un contexto internacional cada vez más desafiante.

La gerente reafirmó el compromiso del FMI de brindar asistencia técnica a sus países miembros en el fortalecimiento de sus marcos de política económica y definió al BCU como un socio valioso.

Señaló que la cooperación entre ambas instituciones contribuye a reforzar la resiliencia, sostener una inflación baja y estable y generar mejores condiciones para el crecimiento y el bienestar de los uruguayos.