Este viernes, 31 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8377 (Pierna Mujer).
Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 31 de julio
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|5556
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|8384
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|8670
¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?
Soñar con pierna de mujer suele aludir a la feminidad, la sensualidad y el deseo; también refleja cómo percibes la atracción y tu autoestima corporal.
Según el contexto, puede señalar avance e independencia (piernas firmes) o inseguridades y límites personales (piernas heridas o débiles).
¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?
Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son:
- Mentir sobre las apuestas,
- buscar recuperar pérdidas o
- depender económicamente de otros para seguir jugando son síntomas frecuentes de una conducta de juego compulsivo.