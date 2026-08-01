Este viernes, 31 de julio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 8377 (Pierna Mujer).

Resultados de la quiniela de Montevideo del viernes 31 de julio

1° 8377 11° 2737 2° 9095 12° 5065 3° 7905 13° 4339 4° 9204 14° 3268 5° 2288 15° 4685 6° 1039 16° 7040 7° 6398 17° 5627 8° 3676 18° 7952 9° 2317 19° 5556 10° 8384 20° 8670

¿Qué significa soñar con Pierna Mujer?

Soñar con pierna de mujer suele aludir a la feminidad, la sensualidad y el deseo; también refleja cómo percibes la atracción y tu autoestima corporal.

Según el contexto, puede señalar avance e independencia (piernas firmes) o inseguridades y límites personales (piernas heridas o débiles).

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de aviso. Estas son: