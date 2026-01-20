Tensión geopolítica: los fuertes mensajes de Europa y China a EE.UU. y la respuesta de Bessent

El Cronista en Suiza .

Las exportaciones en 2025 alcanzaron los u$s 87.077 millones, mientras que las importaciones fueron por u$s 75.791 millones en el año.

En el caso de las exportaciones, se trata de su máximo desde 2022, cuando habían alcanzado los u$s 88.703 millones y su segundo mayor nivel desde que hay registro.

Las importaciones registraron su mayor nivel desde 2022, cuando alcanzaron los u$s 81.740 millones.

Así, en el año, las exportaciones aumentaron 9,3%, mientras que las importaciones lo hicieron en 24,7%.

El saldo comercial de 2025 fue de u$s 11.286 millones. Esto representa una caída respecto del saldo comercial de 2024, cuando arrojó un superávit de u$s 18.899 millones, impulsado por la caída del 17% que habían registrado las importaciones en el primer año de gestión libertaria.