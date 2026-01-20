En un Davos dominado por la tensión geopolítica y con la expectativa puesta en el mensaje de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos el miércoles, fue la Unión Europea la que abrió la discusión y buscó posicionarse como un mercado que contrapesa el dominio del binomio EE.UU.-China y volvió a plantear la defensa de Ucrania ante Rusia, a casi cuatro años del inicio de la guerra.

En ese marco, la comisaria de la UE, Ursula Von der Leyen, habló de la “independencia europea” y aseguró que no era una “reacción” en medio de la tensión geopolítica que, reconoció, está en aumento.

En ese marco, planteó la necesidad de nuevos acuerdos, como el alcanzado con el Mercosur, que en conjunto representa un mercado de 720 millones de personas, el mayor del mundo. Es la apuesta europea para reposicionarse como una potencia mundial.

“Este acuerdo manda un fuerte mensaje al mundo, de que estamos eligiendo la integración en lugar de aranceles” y destacó que se está diversificando la cadena de suministros. Lo que viene, dijo, será “la madre de todos los acuerdos”, uno entre la UE y la India.

Aranceles y defensa

“Proponer aranceles es un error, sobre todo para dos aliados de largo plazo. Alcanzamos un acuerdo con EE.UU. en julio, y cuando se estrechan las manos, se cumple”, planteó y dijo que si no se cumple, la respuesta será sin dudar y proporcional.

En medio de la presión por Groenlandia , Von der Leyen indicó que aumentará la inversión europea, aunque se buscará cooperar con Trump. “Tenemos que trabajar con todos nuestros socios regionales”. También indicó que Europa tendrá su propia estrategia y aumentará su seguridad ártica.

A cuatro años de la guerra de Rusia a Ucrania, la comisaria de la UE aseguró que seguirán apoyando a Ucrania y buscarán que el país esté en una posición de fortaleza. En ese marco, aseguró que Rusia sigue atacando, con muertes civiles. “Para esto, definimos una ayuda de 90.000 millones de euros para 2026 y 27″, indicó sobre el anuncio de la semana pasada.

China: libre comercio y multilateralismo

Por su parte, el viceministro chino He Lifeng, planteó que en el mundo crece “el unilateralismo y la protección”, en una referencia a la política de Donald Trump, “con cambios a la economía mundial, y apuntó a los shocks que generaron los aranceles”.

“La presidencia puso en marcha iniciativas para buscar consensos y soluciones a los problemas comunes del mundo”, planteó el funcionario chino que aseguró que busca que su país sea una ‘casa de poder’ de consumo interno, lo que implicaría compras a todo el mundo de bienes y servicios.

“Apoyamos el comercio libre y la globalización económica, con colaboración y la búsqueda de un win-win. Los aranceles y las guerras comerciales no tienen ganadores, generan disrupciones en el comercio. Vamos a apoyar la liberalización del comercio y las inversiones”, planteó en su discurso. En un segundo punto planteó una defensa del multilateralismo y la Organización Mundial de Comercio.

El funcionario de Beijing destacó los acuerdos comerciales y aseguró que hay interés por más acuerdos con el Sur global, es decir, países como la Argentina.

Para Hu, no es un juego de suma cero y lo que hay que generar son soluciones conjuntas aumentando la torta. “Somos la fábrica del mundo y queremos ser el mercado también”, dijo sobre las compras que persigue el país asiático de bienes y servicios.

El funcionario chino aseguró que hay un plan económico y social a modo de defensa sobre las críticas de “producción subsidiada” y planteó que se busca fortalecer el mercado de 1.400 millones de personas para aumentar la demanda interna y “compartirlo con el mundo”.

Por otra parte, también aseguró que China busca bajar las emisiones de dióxido de carbono y puso en marcha el plan más ambicioso de energía renovable. Los productos “verdes” son la apuesta, aseguró Hu, con energía y minerales a la cabeza.

“Para tener un futuro brillante, se necesita cooperación y solidaridad”, resumió el funcionario chino en el escenario de Davos.

Borge Brende, presidente del Foro Económico Mundial, resumió la presentación y destacó el pedido de diálogo y una estrategia donde ganen todos, con más demanda de China.