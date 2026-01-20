Milei llega hoy a Suiza pero el fuerte de la actividad tendrá lugar el miércoles, cuando hable ante el Foro Económico Mundial en Davos, nada menos después que Donald Trump.

Los funcionarios argentinos viajaron con el presidente, como es el caso del canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo, quien no tendrá reuniones en paralelo a las del mandatario, según aseguraron desde el presidente de Economía.

El titular del área de Desregulación, Federico Sturzenegger, tenía previsto encuentros que está llevando adelante su número 2, Alejandro Cacace, en Davos, quien se anticipó a la delegación oficial. Será el único funcionario en exponer en paneles, y sumó uno más a su agenda del jueves sobre inteligencia artificial.

El Gobierno lleva días tratando de bajarle el tono a un posible encuentro con Donald Trump y Presidencia difundió hoy por primera vez una agenda oficial del viaje de Milei a Davos. En tanto, el mandatario estadounidense buscará lanzar el jueves su Junta por la Paz en la ciudad de los alpes suizos.

Presidencia

Según se difundió, Trump organizó la convocatoria para el jueves, día en el que el argentino -que fue invitado el fin de semana a integrar esa agrupación que buscaría asistir a Gaza- tiene previsto dar dos entrevistas para luego partir a las 14 de regreso a Buenos Aires.

“Aquí tienen mi agenda en Davos” tuiteó Milei en un mensaje donde acusó a periodistas de “mentir inventando reuniones que no han estado nunca en el programa, para después vender como un fracaso la no realización de reuniones que ellos inventaron”. Según indicaron fuentes de Gobierno, lo que irritó al mandatario fue la posibilidad de un encuentro con Trump, que no fue confirmado hasta el momento .

En el Gobierno aseguran que no se buscó un encuentro con el presidente de EE.UU. pero también reconocen que en el trasfondo de esa posible bilateral está la idea que se promovió de avanzar en la firma a nivel presidentes del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Davos no sería el escenario adecuado para esa rúbrica, que según aseguran “está lista. Sólo falta encontrar el momento”. Hasta ahora no se conoce la letra chica del acuerdo, aunque se firmaron convenios marco. Lo lógico sería que se rubrique en alguno de los dos países.

En ese plano, el próximo encuentro posible llegaría en marzo, durante la Argentina Investor Week que prepara el Gobierno en Nueva York, según dio a conocer el embajador en Washington DC, Alec Oxenford.

Trump y Milei podrían coincidir ahora en la constitución de la Junta de Paz. En rigor, podrían verse informalmente tras bambalinas en el Foro Económico de Davos el miércoles. Trump hablará en el escenario principal del Centro de Congresos antes que Milei. Pero en la agenda oficial, Milei anticipó que antes de tomar el escenario tendrá un breve encuentro con el presidente del foro, Borge Brende .

WEF

Informalmente, en el WEF reconocen que el discurso de Milei no fue del tono de lo esperado. Pero van dos años de presentaciones polémicas y no se espera que la tercera sea la vencida. En redes, sus adeptos anticipan que volverá a defender las ideas de occidente, mientras que Milei comparte los mensajes.

La agenda comenzará oficialmente hoy, para lo que se espera confirmación el marte de un encuentro con Maurice Ostro, un empresario minero británico y definido como “emprendedor serial” y filántropo.

Milei con empresarios y CEOs de bancos en Davos

El miércoles, en tanto, el mandatario tiene prevista una breve reunión con el anfitrión, el presidente suizo Guy Parmelin. A media mañana hora europea, es decir a las 6.15 de Argentina, se realizará el Diálogo Estratégico sobre Argentina. El año pasado tuvo formato de almuerzo. Este año la lista que maneja el Gobierno tiene confirmados casi 80 asistentes.

En ese marco, aseguran que “hay un gran interés por la Argentina”. Se espera -como ocurrió en 2025- que el mensaje en ese espacio de reunión con hombres y mujeres de negocios sea estrictamente económico, vinculado a la macroeconomía, las reformas y desregulación que aspira a atraer inversiones.

De la misma forma, más tarde, participará de un encuentro con CEOs de bancos globales que tendrá como anfitrión al Citi pero en el que participarán los ejecutivos del JP Morgan, Blackrock, Santander, BBVA, Goldman Sachs y Bank of America.

El mensaje económico también será dirigido el jueves a los inversores que quedaron afuera de la reunión a través de los medios especializados. Así, volverá a concurrir a la Bloomberg House para una entrevista, mientras que luego seguirá con The Economist.

Esas dos entrevistas podrían ver cambios si se cumple la firma de la Junta de Paz que propone Trump en el mismo horario, 10.30 de Suiza, en un evento paralelo al foro de Davos que tendrá hoy entre otros platos fuertes a la comisaria de la UE en medio de la tensión por Groenlandia con Estados Unidos y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, en plena presión a Jerome Powell en la Fed.