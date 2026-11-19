La UBA midió a Milei y Kicillof y encontró un eventual empate: el dato sobre los votantes que sorprende a todos.

Un relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) midió las preferencias electorales de cara a las presidenciales de 2027 y encontró un empate entre Javier Milei y Axel Kicillof en una posible segunda vuelta. El estudio también incluyó a Patricia Bullrich y Sergio Massa, y analizó qué dirigentes consideran los argentinos que podrían mejorar el país.

La investigación, realizada sobre una muestra de 2098 personas de todo el territorio nacional, también indagó sobre las demandas sociales y el modelo de país que prefieren los ciudadanos. Entre sus resultados, aparecen diferencias sobre el rol del Estado, la apertura comercial, la estabilidad laboral y la distribución de los ingresos, además de un marcado nivel de desconfianza hacia la dirigencia política.

La investigación se tituló “Mapa de representación política: preferencias por un perfil de país y de dirigentes para construirlo” y fue elaborada con el objetivo de identificar las demandas ciudadanas sobre el modelo de país y el perfil presidencial deseado de cara a las elecciones de 2027.

La encuesta que da un empate entre Milei y Kicillof

El presidente Javier Milei y el gobernador bonaerense Axel Kicillof obtienen un 42% de apoyo cada uno en un eventual balotaje presidencial, según un estudio en el que, además, se midió a ambos dirigentes en una eventual compulsa con Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Uno de los datos más relevantes del estudio, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, surge de la pregunta sobre qué dirigente tiene más posibilidades reales de mejorar la Argentina. Milei encabeza las preferencias con el 32%, seguido por Kicillof con el 26%, mientras que Sergio Massa obtiene el 7% y Patricia Bullrich el 3%. Sin embargo, el 28% de los encuestados respondió que ninguno de esos dirigentes tiene posibilidades de mejorar el país, mientras que otro 4% manifestó no saber.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en la última misa del papa León XIV en Argentina. Fuente: EFE Nicolás Suárez

La investigación también muestra que la representación política de los principales referentes es limitada incluso entre quienes comparten sus propuestas. Ante la consulta sobre qué porcentaje de presidente ideal representa cada dirigente, Kicillof alcanzó el 31,9%, Milei el 30,7%, Bullrich el 29,9% y Massa el 24,6%.

De acuerdo con el informe, estos resultados reflejan una distancia entre las expectativas de la sociedad y las características que los ciudadanos reconocen en los actuales dirigentes. “Las segmentaciones, según el voto en el balotaje 2023, muestran que los electorados de Milei y Massa (los candidatos que compitieron en esa instancia), no difieren solamente en sus candidatos: imaginan países distintos”, destaca el informe de la UBA.

Entre quienes votaron a Milei “predominan las preferencias por menores impuestos, mayor mercado, apertura comercial, orden, premio al esfuerzo y flexibilidad laboral”. En cambio, entre quienes votaron a Massa “prevalecen ampliamente la redistribución, la estabilidad laboral, en Estado más presente, la protección de la producción local, mejores servicios públicos y mayores garantías individuales”.

El relevamiento fue realizado por el OPSA a lo largo de octubre de 2026 y analizó además las preferencias de los ciudadanos respecto del modelo de Argentina que desean y los dirigentes que consideran capaces de llevarlo adelante.

Qué muestra la encuesta sobre el escenario electoral de 2027 y el modelo de país

La encuesta también detectó dificultades para retener el respaldo electoral de 2023: aproximadamente uno de cada tres votantes de Milei en aquel balotaje manifestó que hoy no volvería a elegirlo.

Milei mantiene una imagen competitiva pero no sostiene el respaldo del 2023. Presidencia.

Más allá de las preferencias electorales, la investigación identificó qué modelo de país y qué características presidenciales desean los ciudadanos. En la comparación entre distintos modelos económicos y sociales, el 64% de los consultados se inclinó por una mayor estabilidad laboral, frente al 32% que privilegió la flexibilidad. Además, el 55% prefirió una mayor protección de la producción local, frente al 34% que optó por una mayor apertura comercial.

El 53% priorizó la redistribución de ingresos por sobre el principio de premiar el esfuerzo individual, mientras que el 57% se inclinó por una mayor presencia del Estado frente al 37% que prefirió ampliar el papel del mercado. Al mismo tiempo, el 53% expresó su preferencia por una menor presión impositiva y el 56% se manifestó a favor de priorizar el orden y la seguridad frente a una mayor ampliación de libertades y garantías.