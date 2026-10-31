La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026, que evaluó a 31 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.
El Centro de Ciudades Inteligentes de la facultad elaboró el estudio, que analiza cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.
El informe refleja una marcada asimetría entre los distritos del Conurbano.
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Sobre una escala de 0 a 5, Vicente López lidera el ranking con 3,78 puntos. Le siguen Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11), los únicos cinco municipios que superan los 3 puntos.
Los cinco municipios mejor puntuados promedian 3,42 puntos, mientras que los cinco con menor puntaje promedian 1,83. Esa diferencia alcanza 1,59 puntos, es decir, una brecha del 87% entre ambos extremos.
El promedio global de los 31 municipios se ubica en 2,59 puntos y 16 distritos superan esa media.
Los municipios que quedaron en el fondo de la tabla
La edición 2026 incorporó siete distritos al análisis. Cuatro de ellos ocupan los últimos cinco puestos: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz.
Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que en este índice “se consideró el conurbano ampliado; de esta forma, de los 24 municipios que se venían estudiando, se amplió el espectro a 31”.
“Los siete que se agregaron en esta edición se caracterizan por un alto crecimiento demográfico, fuerte presencia de barrios cerrados y parques industriales, algunos de ellos con urbanizaciones populares informales que profundizan la fragmentación social”, precisó.
Entre los 24 municipios comparables con la edición anterior, el promedio casi no cambió: pasó de 2,71 en 2025 a 2,72 en 2026. Sin embargo, el informe registra movimientos individuales amplios: nueve distritos suben y 15 bajan.
Cómo se construye el índice: las 5 dimensiones analizadas
El índice combina cinco dimensiones, que se desagregan en 31 variables representativas de los principales focos prioritarios. A su vez, esas variables se abren en 159 indicadores, sobre los cuales los investigadores relevan información para un estudio cuantitativo y cualitativo.
Quiroga definió el trabajo como “un diagnóstico amplio, sistémico y riguroso que sirva como herramienta de trabajo a las gestiones locales, facilitar la toma de decisiones a partir de evidencias concretas”.
Medio Ambiente
Medio Ambiente es la dimensión más rezagada, con un promedio de 2,32. En el otro extremo, Sociedad registra el valor más alto (2,74), y Tecnología e Infraestructura le sigue muy de cerca (2,71).
Política institucional
En la dimensión Político Institucional, el promedio alcanza 2,60 y 15 municipios superan esa valoración. Vicente López, Tres de Febrero y San Miguel figuran entre los primeros puestos.
Desarrollo Económico
En Desarrollo Económico, los distritos destacados muestran un entramado comercial e industrial más sólido, con apoyo de incentivos locales. Los de menor desempeño afrontan mayores desafíos en dinamización laboral, atracción de inversiones y desarrollo productivo local.
Sociedad
Sociedad presenta la menor distancia entre los extremos: los mejores promedian 3,40 y los de menor puntaje, 2,11. La brecha relativa entre los cinco primeros y los cinco últimos llega al 61%, la más baja del índice.
Medio Ambiente, en cambio, muestra la mayor brecha relativa, con 124%. Los puntajes más altos corresponden a municipios con planes activos de adaptación al cambio climático, gestión de residuos y conservación de áreas verdes.
Según el informe, los distritos con peores valores deben priorizar la coordinación de políticas de saneamiento y gestión de residuos a escala metropolitana.
Tecnología e Infraestructura
En Tecnología e Infraestructura, el estudio identifica una brecha entre distritos con conectividad digital y servicios inteligentes, y aquellos que todavía enfrentan la brecha digital y el déficit de infraestructura.