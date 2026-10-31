Sobre una escala de 0 a 5, Vicente López lidera el ranking con 3,78 puntos.

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó la segunda edición del Índice de Gestión Estratégica de Ciudades AMBA 2026 , que evaluó a 31 municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Centro de Ciudades Inteligentes de la facultad elaboró el estudio, que analiza cinco dimensiones: política e institucional, desarrollo económico, sociedad, medio ambiente y tecnología e infraestructura.

El informe refleja una marcada asimetría entre los distritos del Conurbano.

Las mejores ciudades para vivir

Sobre una escala de 0 a 5, Vicente López lidera el ranking con 3,78 puntos . Le siguen Tres de Febrero (3,55), Escobar (3,35), San Isidro (3,31) y San Miguel (3,11), los únicos cinco municipios que superan los 3 puntos.

Los cinco municipios mejor puntuados promedian 3,42 puntos, mientras que los cinco con menor puntaje promedian 1,83. Esa diferencia alcanza 1,59 puntos, es decir, una brecha del 87% entre ambos extremos.

El promedio global de los 31 municipios se ubica en 2,59 puntos y 16 distritos superan esa media.

Los municipios que quedaron en el fondo de la tabla

La edición 2026 incorporó siete distritos al análisis. Cuatro de ellos ocupan los últimos cinco puestos: Cañuelas, Presidente Perón, General Rodríguez y Marcos Paz.

Omar Quiroga, responsable del Centro de Ciudades Inteligentes, explicó que en este índice “se consideró el conurbano ampliado; de esta forma, de los 24 municipios que se venían estudiando, se amplió el espectro a 31”.

“Los siete que se agregaron en esta edición se caracterizan por un alto crecimiento demográfico, fuerte presencia de barrios cerrados y parques industriales, algunos de ellos con urbanizaciones populares informales que profundizan la fragmentación social”, precisó.

Entre los 24 municipios comparables con la edición anterior, el promedio casi no cambió: pasó de 2,71 en 2025 a 2,72 en 2026. Sin embargo, el informe registra movimientos individuales amplios: nueve distritos suben y 15 bajan.

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Cómo se construye el índice: las 5 dimensiones analizadas

El índice combina cinco dimensiones, que se desagregan en 31 variables representativas de los principales focos prioritarios. A su vez, esas variables se abren en 159 indicadores, sobre los cuales los investigadores relevan información para un estudio cuantitativo y cualitativo.

Quiroga definió el trabajo como “un diagnóstico amplio, sistémico y riguroso que sirva como herramienta de trabajo a las gestiones locales, facilitar la toma de decisiones a partir de evidencias concretas”.

Medio Ambiente

Medio Ambiente es la dimensión más rezagada, con un promedio de 2,32. En el otro extremo, Sociedad registra el valor más alto (2,74), y Tecnología e Infraestructura le sigue muy de cerca (2,71).

Política institucional

En la dimensión Político Institucional, el promedio alcanza 2,60 y 15 municipios superan esa valoración. Vicente López, Tres de Febrero y San Miguel figuran entre los primeros puestos.

Desarrollo Económico

En Desarrollo Económico, los distritos destacados muestran un entramado comercial e industrial más sólido, con apoyo de incentivos locales. Los de menor desempeño afrontan mayores desafíos en dinamización laboral, atracción de inversiones y desarrollo productivo local.

Sociedad

Sociedad presenta la menor distancia entre los extremos: los mejores promedian 3,40 y los de menor puntaje, 2,11. La brecha relativa entre los cinco primeros y los cinco últimos llega al 61%, la más baja del índice.

Medio Ambiente, en cambio, muestra la mayor brecha relativa, con 124%. Los puntajes más altos corresponden a municipios con planes activos de adaptación al cambio climático, gestión de residuos y conservación de áreas verdes.

Según el informe, los distritos con peores valores deben priorizar la coordinación de políticas de saneamiento y gestión de residuos a escala metropolitana.

Tecnología e Infraestructura

En Tecnología e Infraestructura, el estudio identifica una brecha entre distritos con conectividad digital y servicios inteligentes, y aquellos que todavía enfrentan la brecha digital y el déficit de infraestructura.