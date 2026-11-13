La UBA celebra un hito solidario: el Hospital de Clínicas tendrá una plataforma robótica de última generación (Foto: Télam/Osvaldo Fantón)

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La UBA realizó la primera edición de La Noche de la UBA con una subasta solidaria en la que recaudó hasta la fecha más de u$s 2.200.000 para equipar al Hospital de Clínicas José de San Martín. Con ese dinero, se lanzará en diciembre la licitación para adquirir una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

La Universidad de Buenos Aires lanzará la licitación para adquirir la plataforma robótica quirúrgica que se financiará gracias al aporte de empresas, instituciones, pequeñas contribuciones particulares y donaciones. Para ampliar esta convocatoria, la subasta continuará en línea el jueves 19 de noviembre a través del portal del Banco Ciudad.

Con la presencia del rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Gelpi; del vicerrector, Emiliano Yacobitti; del director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo; de decanos, directores de los hospitales universitarios, autoridades de los colegios preuniversitarios de la UBA y personas de distintos ámbitos de la política y del sector empresarial y de la cultura, se realizó en la Facultad de Derecho la Noche a Beneficio de la UBA 2026.

La UBA sumará una plataforma quirúrgica al Hospital de Clínicas

Con el dinero recaudado en la subasta, se incorporará la plataforma robótica, que permitirá elevar la precisión médica, reducir complicaciones, agilizar las recuperaciones y multiplicar la capacidad de intervenciones que realiza el hospital al servicio de la comunidad. También posibilitará la formación de profesionales para todo el sistema de salud, tanto público como privado.

Se realizó en la Facultad de Derecho la Noche a Beneficio de la UBA 2026. Fernandez Emmanuel/AFS

El director del Hospital de Clínicas, Marcelo Melo, expresó: “Hoy es un día muy especial para nuestro querido Hospital. La incorporación de esta plataforma robótica representa mucho más que un avance tecnológico. Representa nuevas oportunidades para nuestros pacientes, para nuestros profesionales y para las futuras generaciones de médicos. Pero, fundamentalmente, significa algo que para nosotros es una verdadera convicción: democratizar el acceso a la tecnología”. “Porque la tecnología de excelencia no puede ser patrimonio exclusivo de quienes puedan pagarla. La enfermedad no distingue entre ricos y pobres. Y la calidad de la medicina tampoco debería hacerlo”, finalizó.

Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, remarcó: “Es un hecho histórico para la Universidad: es la primera vez en más de 200 años que se organiza un evento de recaudación de fondos de esta magnitud. Y estamos muy satisfechos porque logramos recaudar el dinero necesario para equipar al Hospital de Clínicas con la mejor tecnología del mundo.”.

El éxito de la subasta y cómo continúa

El encuentro, que estuvo conducido por Iván de Pineda, comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, a cargo de Abel Pintos. El momento central de la noche fue la subasta solidaria, que reunió una veintena de objetos donados por figuras del deporte, la música y el arte.

Entre los más destacados se encuentran los guantes autografiados por Emiliano “Dibu” Martínez, arquero campeón del mundo en Qatar 2022, otorgados por un valor de 20.000.000 de pesos; la gorra firmada por el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto, por 8.000.000 de pesos; la camiseta de la Selección Argentina de básquet de Manu Ginóbili, por 20.000.000 de pesos; y tres camisetas de los jugadores de la Selección argentina Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que se subastaron juntas por 15.000.000 de pesos.

Para ampliar esta convocatoria, la subasta continuará en línea el jueves 19 de noviembre con piezas donadas y autografiadas por referentes de la música, el deporte y las artes visuales. Para participar, es necesario registrarse en el sitio de subastas del Banco Ciudad

Entre ellas se encuentran la camiseta de River firmada por los jugadores del club que se consagraron campeones del Mundial de Clubes de 2022; la camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club; la camiseta de la Selección argentina que usó Néstor Craviotto en 1993; un vinilo de Lali; el parlante de Bizarrap; el chaleco de Duki; el sombrero y los lentes de Abel Pintos; la armónica de Ciro Martínez; y obras de Milo Lockett, Filio Acosta del Río, Josefina Madariaga, Laura Delgado, Silvia Dotta y Paula Otegui.