La UBA realiza una subasta benéfica: hay prendas de Colapinto, Ginóbili, el Dibu, Julián Álvarez y Enzo Fernández.

El 12 de noviembre se realizará la primera edición de “La Noche de la UBA”, una iniciativa que convocará a toda la sociedad para apoyar, cada año, un objetivo solidario diferente, cuyo destinatario será siempre la Universidad. Durante el evento se subastarán objetos donados por reconocidas personalidades que se sumaron a colaborar.

En esta oportunidad, el propósito será equipar al Hospital de Clínicas “José de San Martín” con una plataforma robótica quirúrgica de última generación.

La UBA realiza una subasta en beneficio del Hospital Clínicas

La Facultad de Derecho será el escenario elegido para celebrar la primera “Noche de la UBA”, un evento benéfico que se realizará todos los años para colaborar con un objetivo solidario diferente.

La UBA realiza una subasta benéfica: hay prendas de Colapinto, Ginóbili, el Dibu, Julián Álvarez y Enzo Fernández. UBA

En esta oportunidad, reconocidas personalidades sumaron su apoyo para conseguir una plataforma robótica quirúrgica de última generación para el Hospital de Clínicas.

Qué prendas se subastarán en la UBA

Algunas de las prendas y objetos donados por deportistas que se subastarán en “La Noche de la UBA”:

Camiseta de Julián Álvarez.

Camiseta de Fabricio Oberto.

Camiseta de Manu Ginóbili.

Camiseta de Cristian “Cuti” Romero.

Camiseta de Enzo Fernández.

Guantes de Emiliano “Dibu” Martínez.

Camiseta de River firmada por los jugadores del club que salieron campeones de la Copa Mundial de Fútbol en 2022.

Camiseta de Boca de Leandro Paredes, firmada por los jugadores del club.

Gorra firmada por Franco Colapinto.

Camiseta de Néstor Craviotto de la Selección Nacional de 1993.

¿Cómo se puede colaborar?

Se puede colaborar en la subasta de maneras convirtiéndote en sponsor o haciendo una donación por el monto que quieras, sin un mínimo establecido.

Podés comprar tu entrada para “La Noche de la UBA”, que se realizará el 12 de noviembre, a las 20hs, en la Facultad de Derecho. Parte de los objetos también se subastarán en línea, para que todas las personas interesadas puedan participar.