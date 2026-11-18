El peronismo celebró el Día de la Militancia con una muestra de amplitud en San Fernando, donde distintos sectores se reunieron bajo el liderazgo de Sergio Massa para avanzar en la construcción de un frente nacional opositor al gobierno de Javier Milei, con la mirada puesta en las próximas elecciones.

La convocatoria tuvo una amplia representación federal, legislativa y territorial. Junto al líder del Frente Renovador estuvieron los senadores nacionales Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Sergio Uñac (San Juan), el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, y el titular de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos. También participaron los diputados nacionales Miguel Ángel Pichetto, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel.

La lista de presentes se completó con una extensa nómina de dirigentes de todo el país, entre ellos Juan Manzur, Juan Manuel Urtubey, Matías Lammens, Leandro Santoro, Cecilia Moreau, Juan Cabandié, Mariano Recalde, Jaime Perczyk, José Ignacio de Mendiguren, Malena Galmarini y Mayra Mendoza, de La Cámpora.

Estuvieron además los jefes comunales Federico Otermín, Mariel Fernández y Federico Achával, junto a otros intendentes y referentes del peronismo. El acto comenzó con la marcha peronista y el himno nacional, y continuó con una intervención del streamer “El Peroncho”.

El cierre fue con un video realizado con inteligencia artificial en el que Perón habla sobre los problemas de la Argentina de hoy y reflexiona sobre la Argentina de mañana.

Cristina Kirchner en el Día de la Militancia Fuente: PJ

La jornada tuvo otros escenarios. En La Pampa, Máximo Kirchner estuvo junto al gobernador Sergio Ziliotto. Y en San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple su condena, hubo saludos de la expresidenta a la militancia que se acercó hasta el lugar.