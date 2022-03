La razón "secreta" por la que al Gobierno le sirve la inflación, según Carlos Melconian

Aunque actualmente el Gobierno se encuentra enfocado en tomar medidas para combatir la inflación, la cual se disparo en febrero con un 4,7% y un 52,3% interanual; el economista Carlos Melconian asegura que la suba de precios generalizada en la economía en realidad resulta favorable para la gestión de Alberto Fernández.

Así, el flamante nuevo titular del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea se muestra seguro de que "la inflación es socia del Gobierno".

Aunque Melconian también reparó sobre el aspecto negativo de la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicó que el Gobierno también obtiene beneficios de este proceso, una dinámica que asegura que se intensificó en los últimos años . ¿Qué plantea el economista?

¿POR QUÉ PARA CARLOS MELCONIAN LA INFLACIÓN ES "SOCIA DEL GOBIERNO"?

Aunque, tal como explicó Carlos Melconian, "a simple vista" resulta evidente que la inflación "carcome el salario, el poder adquisitivo, el ingreso de los jubilados y los planes sociales", este proceso también resulta beneficioso de cierto modo para el Gobierno.

Esto se debe a que la suba de precios generalizada y constante de la economía le permite a la gestión "bajar y licuar el gasto público" de forma menos evidente, una práctica que el titular de IERAL asegura que ocurre hace tiempo en el país, aunque el Gobierno actual la intensificó.

Así se explicó Melconian: "Si vos tuvieses cero de inflación y tenés que bajar 10 puntos el gasto público, vos tenés que ir a decirle a la gente 'mirá, el mes que viene cobrás 10% menos'", planteó en diálogo con A24.

En cambio, tal como agregó el ex titular del Banco Nación durante la gestión de Mauricio Macri, una inflación alta permite ajustar implementando igualmente subas de haberes. Por ejemplo, en un marco inflacionario de alrededor del 50, 52%, si el Gobierno apunta a licuar un 10% del gasto público igualmente puede subir los salarios y jubilaciones alrededor del 40%, realizando un proceso de ajuste menos perceptible.

De esta forma, aunque en la práctica la pérdida del poder adquisitivo es la misma, el Gobierno puede decir que "no ha venido a ajustar" . Además, este método apunta a "evitar una espiralización" de la inflación.

Por otro lado, al ser consultado respecto a la posibilidad de que ocurra un proceso hiperinflacionario en el país, Melconian agregó que gestionando de esta forma -con el licuado del gasto público a través de la inflación- en el "año y medio restante va a continuar la decadencia pero es evitable una espiralización".

Ante este panorama, el titular de IERAL manifestó que "la salida" a los problemas económicos en la Argentina surgirá desde "la demanda de la sociedad", expresada a través del voto. Y recordó las últimas elecciones : "La sociedad ha aplicado un proceso iterativo en el voto en donde a los cuatro años sacó a un presidente y, en la primera elección de término medio, volvió a votar contra quién recién había votado".

Es por esto que Melconian cree que "hay una demanda de la sociedad", la cual a través de su voto está exigiendo que "alguien corrija esto".

"Los gobiernos tienen que entender que reducir la inflación es popular , que los chicos vayan a la escuela, que se eduquen, es popular, que te llegue el asfalto, la cloaca y el gas, es popular", precisó el economista, remarcando que el Gobierno que se enfoque en recomponer estos aspectos podrá "quedarse 20 años".

EL ACUERDO CON EL FMI

Por otro lado, Melconian opinó respecto al acuerdo que el Gobierno logró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ya fue aprobado por el board del organismo, destacando el tratamiento legislativo de la cuestión: "Una masa de la política argentina, un movimiento transversal, prefirió el FMI al default", recalcó.

Además, en cuanto al cumplimiento del acuerdo y las exigencias del Fondo, el ex funcionario de Mauricio Macri aseguró que el organismo financiero internacional "se muestra entregado" . "Este no es el viejo Fondo Monetario que te manda al rincón y te da 200 latigazos; este es un FMI donde no empezó el programa y ya habla de cambiarlo", explicó.

Pese a la mayor flexibilidad que Melconian asegura que el FMI demuestra, también aseveró que la actual crisis interna dentro del oficialismo, con la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner en un momento de tensión; afecta "un montón" la economía .

"Afecta en que uno interpreta un cambio económico con un cambio de régimen, y para eso tiene que estar convencida la autoridad central y encontrar un acuerdo con quien puede ser a futuro presidente", explicó el titular de IERAL.

Y concluyó: "Los extremos aparecen frente a la vulnerabilidad, el desasosiego de la gente; frente a la falta de rumbo".