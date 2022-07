La hoja de ruta que Alberto Fernández le fijó a Silvina Batakis para empezar a gestionar

Ayer a las 15:20 Alberto Fernández salió de la Casa Rosada manejando él mismo un vehículo de Presidencia que lo llevó con rumbo desconocido. Había culminado una reunión con Sergio Massa y luego otra larga charla con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, a quien dio instrucciones precisas que contemplan un concepto crucial para el Gobierno: estabilizar la economía y avanzar con medidas concretas que mejoren la vida de millones de argentinos .

El gesto de salir manejando solo fue para muchos funcionarios una señal inequívoca de "autoridad", de que el mando del Gobierno lo tiene Alberto Fernández y de que -así lo aseguraban anoche- ya tiene bajo control la situación de crisis que se profundizó el sábado pasado tras la renuncia intempestiva de Martín Guzmán.

En la reunión que mantuvo con Batakis por más de dos horas y media el Presidente dejó en claro los lineamientos concretos que dará la Casa Rosada en los próximos días. No se descartan anuncios en las próximas horas. De hecho, Alberto Fernández canceló anoche un acto que tenía previsto para hoy en General Rodríguez y la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, cambió para las 17 la conferencia de prensa habitual que los jueves venía ofreciendo para los periodistas acreditados en Casa Rosada a las 9 de la mañana.

Luego de la extensa charla a solas que el lunes mantuvo con el Presidente en Olivos antes de asumir, Batakis recibió ayer una nueva lista de instrucciones precisas de Alberto Fernández para encarar en la economía que se viene.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner avalaron cada uno de los nombres del equipo que conformó Batakis para Economía. Según pudo reconstruir El Cronista de diversas fuentes calificadas de la Casa Rosada el Presidente le pidió a la nueva ministra "estabilizar los ánimos y los números" . Esto forma parte de la charla a solas en Olivos que compartió Alberto Fernández con Cristina Kirchner anteayer en Olivos.

Esta definición conceptual del jefe de Estado a la ministra de Economía contempla la decisión de avanzar en un programa destinado a aumentar las exportaciones al máximo nivel. "El pedido concreto es que hay que traer más dólares", comentó un ministro sobre los lineamientos que bajó el Presidente a Batakis.

Esto incluirá un trabajo muy aceitado entre Batakis, el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y el ministro de Producción, Daniel Scioli . De hecho, este último ya prepara para la semana que viene una misión comercial a Brasil con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac y otra para el 14 de julio con el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet.

FMI Y LAS IMPORTACIONES

El esquema de fomento de las exportaciones e ingreso de divisas que desplegará Batakis se sustenta con las actuales restricciones a las importaciones y los límites para atesorar en dólares del Banco Central que dejó Guzmán y que no se cambiarán, al menos por ahora. Este es otro de los temas que coinciden Cristina Kirchner y el Presidente.

En la hoja de ruta que le trazó Alberto Fernández a Batakis también está previsto dar señales de tranquilidad al FMI y el Club de París. Ayer, la nueva ministra cumplió con este primer paso y dialogó por videollamada primero con el jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI, el brasileño Ilán Goldfajn, y luego con la jefa del Fondo Kristalina Georgieva. Con ambos, Batakis se comprometió a respaldar los objetivos del programa de la Argentina con el FMI de 44.000 millones de dólares, que Guzmán negoció para reemplazar el préstamo de 2018.



Georgieva fue categórica tras esa charla con la ministra de Economía: "Muy buena llamada con la ministra @sbatakis hoy para discutir la implementación del programa de Argentina. Esperamos continuar nuestra constructiva colaboración para promover la estabilidad económica y el crecimiento inclusivo en un entorno global muy desafiante", escribió en su Twitter.

Batakis, por su parte, detalló que con Georgieva "coincidieron en seguir trabajando en forma conjunta para promover la estabilidad macroeconómica en el sendero del crecimiento. En un marco de confianza, mantuvimos una conversación fructífera con Georgieva y esperamos continuar teniendo un diálogo positivo", sostuvo Batakis.

En los próximos días emitirá un gesto similar con el Club de París ya que no pudo viajar a Francia para una reunión que había pactado Guzmán antes de renunciar para avanzar en la reestructuración de la deuda con ese organismo.

INFLACION Y SALARIO UNIVERSAL

Por el lado de la lucha contra la inflación el Presidente le pidió a Batakis calmar los ánimos con los empresarios. Así, delegó la decisión de dar continuidad a las negociaciones que se venían llevando por precios cuidados y el fideicomiso para sustentar a las empresas de algunos rubros de alimentos sensibles. No se descarta también retrotraer precios a junio para evitar una mayor escalada inflacionaria.

Por otra parte, Alberto Fernández encomendó a Batakis y luego le reiteró a Massa, avanzar con el proyecto de ley de promoción de inversiones en el sector agroindustrial y en el automotriz. El Presidente agradeció al titular de la Cámara de Diputados haber aprobado el proyecto de promoción de la industria automotriz. Ahora se espera la sanción en el Senado.

"Ambas iniciativas incentivan a las industrias, fomentan exportaciones, traen dólares y dan trabajo", dijo Alberto Fernández a Batakis y a Massa según coincidieron varias fuentes de la Casa Rosada. Es la línea que quiere profundizar el Gobierno en la nueva etapa que se viene.

El otro tema espinoso para Batakis será el avance kirchnerista sobre la idea de imponer un salario básico universal . El tema lo planteó Cristina Kirchner en el acto del sábado pasado en ensenada. Pero ayer Alberto Fernández no dio señales a Batakis de avalar por el momento ese proyecto.

En rigor, el Presidente considera que si bien la idea en sus intenciones de base es buena, el desembolso necesario para implementarlo tendría un alto costo fiscal que el Gobierno hoy no puede darse.

Según la iniciativa que ya le pidieron varios grupos piqueteros a Batakis busca ampliar el sistema de seguridad social para las personas de 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos.

Así, se les ofrece un Salario Básico Universal mediante una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional. Se estima que este proyecto alcanzaría a 8 millones de argentinos con un ingreso equivalente a una Canasta Básica Alimentaria por adulto (alrededor de $ 13.000 mensuales). Pero el Presidente no lo tiene en la mira y le dio a entender a Batakis que "no es tema prioritario" en este momento.

Por último, entre los lineamientos que hablaron Alberto Fernández y Batakis trascendió que hay un pedido especial de la nueva ministra y que el Presidente avaló: se trata de mantener una mayor relación de Economía con las provincias y no relegar este vínculo estrictamente al Ministerio del Interior. De hecho, Batakis venía trabajando este tema con Eduardo Wado de Pedro en Interior como secretaria de Provincias y buscará profundizar ese entramado que tejió con los gobernadores.