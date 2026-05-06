El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) empieza a tomar forma concreta. Con 13 megaproyectos ya aprobados, el esquema acumula inversiones por u$s 27.210 millones, enfocados en sectores estratégicos como minería, energías renovables e infraestructura. Detrás de esos números hay un mapa de inversiones que se expande por el país y que busca generar dólares, empleo y posicionar a la Argentina en industrias clave a nivel global. Hasta el momento, el impacto del RIGI se distribuye en ocho provincias con foco en recursos naturales y energía. Salta concentra dos proyectos ligados al crecimiento del litio y la minería: Neuquén y Río Negro comparten un proyecto vinculado a la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta: Por su parte, Río Negro concentra el proyecto individual de mayor magnitud dentro del RIGI: Catamarca suma tres iniciativas, centradas en el desarrollo del litio: En Buenos Aires se desarrollan dos proyectos que diversifican la matriz productiva: Parque solar fotovoltaico “El Quemado” (YPF Luz): u$s 211 millones. Generará 384 empleos directos e indirectos. Terminal Multipropósito Timbúes (Terminales y Servicio SA): u$s 277 millones. Generará 9700 empleos. Aunque el volumen de inversión comprometido es elevado, el avance de los proyectos es desigual: En contraste, los siete proyectos restantes aún no iniciaron su ejecución o permanecen en etapas preliminares. Además de los ya aprobados, hay 22 proyectos en carpeta por u$s 67.755 millones. Si avanzan, podrían triplicar el impacto actual del régimen. Entre los más relevantes se encuentran: