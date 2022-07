Segmentación de los subsidios a las tarifas: Batakis recibió la propuesta de La Cámpora

La segmentación de los subsidios a las tarifas de energía eléctrica y de gas natural, anunciada por el Gobierno hace ya tres semanas como "lista e inminente" para ver la luz a la brevedad, sigue pendiendo de un hilo y su concreción demoraría unos días más .

La flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió el martes por la noche con el secretario de Energía, Darío Martínez, y con el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.

Los primeros días de Silvina Batakis como ministra

Ambos funcionarios no estaban de acuerdo con el plan anterior de segmentación con criterios patrimoniales y de ingresos, diseñado por el ex ministro Martín Guzmán y el ex subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio.

En cambio, los funcionarios que se referencian en Cristina y Máximo Kirchner creen que es más fácil avanzar con una diferenciación georreferencial de los precios mayoristas de la electricidad y del gas , en la que los vecinos del Corredor Norte de la Ciudad y el Gran Buenos Aires, junto a algunas pocas manzanas de la Capital y los countries de todo el conurbano, paguen el costo pleno.

En el encuentro del martes, el neuquino Martínez presentó la actualidad del sector con los números crecientes de la producción de petróleo crudo y gas; la actual escasez de gasoil y las medidas recientes tomadas para combatir el desabastecimiento; la política de biocombustibles; las exportaciones de crudo y de gas; las obras de infraestructura, entre las que despunta el gasoducto para Vaca Muerta; la extensión de las concesiones de los oleoductos, clave para seguir ampliando la producción petrolera en la Cuenca Neuquina; y el crédito binacional para la segunda etapa del Plan TransporAr, entre otros temas.

Más tarde, según pudo reconstruir El Cronista, Basualdo entregó los datos del sector eléctrico y la propuesta para la segmentación de los subsidios a las tarifas eléctricas, en base a una propuesta del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).

En principio sería solamente para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sin impacto en el Interior del país.

La nueva ministra se mostró de acuerdo en diferenciar las tarifas y que los usuarios de mayor poder adquisitivo abonen el costo pleno de la energía.

Pero hasta el momento no hay instrucciones de avanzar con los nuevos cuadros tarifarios, un proceso que llevaría cerca de una semana .

Pese a que la segmentación estaba lista desde mediados de junio, los trámites administrativos formales tampoco habían tenido inicio en el sistema.

Hasta mayo, los subsidios energéticos totalizaban $ 538.046 millones, con un salto de 132,3% interanual, según detectó el Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi. A fin de junio, habrían superado los $ 800.000 millones.