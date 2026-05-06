Anthropic, la empresa detrás del modelo Claude, presentó una batería de diez agentes de Inteligencia Artificial diseñados específicamente para bancos, aseguradoras, fondos y fintech. El anuncio generó una inmediata presión sobre acciones vinculadas al negocio de datos financieros y research, ante el temor de que parte del trabajo que hoy hacen analistas y plataformas especializadas pueda empezar a automatizarse. Las acciones de FactSet Research Systems llegaron a caer más de 8%, mientras Morningstar retrocedió más de 3%. También hubo presión bajista sobre S&P Global y Moody’s. Aunque este miércoles parte de esos papeles recuperan terreno, el mensaje del mercado fue que la IA empieza a ser vista como una amenaza concreta para algunos segmentos del negocio financiero tradicional. La apuesta de Anthropic apunta directamente a tareas que hoy consumen miles de horas dentro de bancos y firmas de inversión. Los nuevos agentes pueden armar pitchbooks, preparar informes para reuniones con clientes, leer balances y earnings calls, analizar filings regulatorios, hacer screening KYC y asistir procesos de compliance. Uno de los puntos que más llamó la atención es que Claude ya puede operar dentro de herramientas como Excel, PowerPoint y Word, mientras Outlook será incorporado próximamente. La idea es que el modelo pueda mantener contexto entre aplicaciones y ejecutar un flujo de trabajo completo. Por ejemplo: construir un modelo financiero en Excel, transformarlo automáticamente en una presentación y luego redactar el mail para enviarlo al cliente. Ese detalle fue el que más ruido generó en Wall Street. No porque la IA vaya a reemplazar de inmediato a grandes plataformas financieras, sino porque empieza a atacar parte del trabajo operativo y analítico que hoy realizan equipos junior y herramientas de research. Dentro de los agentes presentados aparecen nombres como “Pitch Builder”, orientado a preparar presentaciones comerciales; “Meeting Preparer”, que genera briefings antes de reuniones; “Earnings Reviewer”, pensado para analizar transcripciones y reportes corporativos; y “Model Builder”, capaz de crear y mantener modelos financieros. Según Anthropic, las finanzas ya son la segunda vertical corporativa más importante para la empresa después del sector tecnológico. La firma asegura además que ya supera los 300.000 clientes empresariales a nivel global utilizando sus herramientas de IA para automatizar partes del trabajo cotidiano. “Las finanzas son un gran modelo para el resto del trabajo del conocimiento”, afirmó Nicholas Lin, responsable de producto para servicios financieros de Anthropic. La frase refleja cómo Silicon Valley empieza a ver a Wall Street como uno de los principales laboratorios para desplegar automatización basada en IA. La ofensiva llega además acompañada por un fuerte respaldo institucional. Anthropic anunció una iniciativa conjunta con Blackstone, Goldman Sachs y Hellman & Friedman para expandir el uso corporativo de sus herramientas financieras. En paralelo, el CEO de la compañía, Dario Amodei, compartirá escenario en Nueva York con Jamie Dimon, CEO de JPMorgan Chase & Co., en un evento centrado en inteligencia artificial y finanzas. El trasfondo es más profundo que un simple lanzamiento tecnológico. Lo que empieza a discutir Wall Street es si la IA puede alterar parte de la estructura laboral y del negocio financiero tal como funciona hoy. Por ahora, el mercado parece haber entrado primero en modo pánico y después en modo recalibración. Pero la señal quedó sobre la mesa: la carrera por automatizar las finanzas ya empezó. Las acciones bancarias operan con mayoría de subas este miércoles, en una rueda donde el sector financiero global acompaña la mejora del apetito por riesgo. El movimiento es especialmente fuerte en bancos europeos y asiáticos, mientras que las entidades estadounidenses avanzan de forma más moderada, aunque igualmente positiva. Entre las mayores subas se destacan HSBC Holdings, que trepa más de 4,5%, y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, con ganancias superiores al 3,6%. También muestran avances importantes Toronto-Dominion Bank, JPMorgan Chase & Co. y Royal Bank of Canada. En Wall Street, los grandes bancos estadounidenses también se mueven en terreno positivo. JPMorgan Chase & Co. sube más de 2%, mientras Bank of America y Wells Fargo avanzan cerca de 1% y 1,4%, respectivamente. El tono general refleja una recuperación del sentimiento de mercado tras las últimas señales de menor tensión geopolítica y una caída del petróleo. Parte del impulso también responde a una rotación sectorial. Después de varias ruedas donde el protagonismo estuvo concentrado casi exclusivamente en tecnología e inteligencia artificial, algunos inversores vuelven a posicionarse en sectores más ligados al ciclo económico y con valuaciones más bajas, como bancos y financieras. Además, el mercado empieza a descontar que, mientras no haya un deterioro fuerte de la actividad global, los grandes bancos podrían seguir beneficiándose de niveles de tasas todavía elevados, buena dinámica de crédito y mayor actividad en mercados de capitales. Por eso, el rebote no se limita a una región puntual: hoy el verde se extiende desde Europa hasta Estados Unidos y Canadá.