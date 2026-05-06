Iván “Spreen” Buhajeruk, quiere llevar su comunidad digital de más de 5 millones de seguidores en Instagram al negocio del consumo masivo. Lanzó GIGA, su propia marca de alfajores, junto al empresario Nicolás Esmede, con una inversión inicial de u$s 500.000, una primera producción de 1 millón de unidades y una facturación anual proyectada de u$s 2,5 millones. Spreen había trascendido más allá del mundo del streaming en noviembre de 2024, cuando debutó en la Primera División del fútbol argentino como titular de Deportivo Riestra frente a Vélez y fue reemplazado al minuto de juego. Aquella aparición generó fuerte repercusión por el cruce entre fútbol, marketing y redes sociales. Ahora, el streamer busca trasladar ese alcance a una marca propia de consumo masivo. El desembarco será en una de las categorías más competitivas del kiosco argentino, donde conviven marcas históricas, jugadores premium, propuestas regionales y lanzamientos de alta rotación. GIGA saldrá al mercado con un alfajor de 72 gramos, relleno abundante de dulce de leche, baño de repostería semiamargo y un precio sugerido de alrededor de $ 1800. “Queríamos hacer un producto comestible y masivo, además de que sea 100% argentino”, explicó Spreen. La elección del alfajor, agregó, responde a la posibilidad de construir una marca con identidad local y potencial de expansión. “Y ya sueño con verlo presente en otros países y que sea algo que nos represente y con nuestro sello”, señaló. La inversión inicial incluye desarrollo de producto, primera producción, packaging y logística. “El desembolso para este lanzamiento es de aproximadamente u$s 500.000”, precisó Esmede. Spreen lo resume de forma más directa: “Es una apuesta fuerte, no queríamos salir a medias”. “Quisimos incursionar en este mundo con aliados que tuvieran experiencia previa. No queríamos fallarle a la gente”, afirmó Spreen. El proceso de desarrollo incluyó distintas pruebas de producto hasta llegar a una fórmula que, según los fundadores, logró consenso interno. “Hicimos muchos testeos. La búsqueda de este alfajor fue un proceso muy largo en el que fuimos probando varios y este fue el único que logró consenso absoluto”, agregó. Esmede detalló que buscaron un equilibrio entre sabor, tamaño y consumo cotidiano. “Probamos mucho hasta encontrar un punto donde funcione todo: sabor, tamaño importante pero que no caiga pesado. Lo fuimos testeando hasta llegar a un punto que lograse una aceptación rotunda”, explicó. La primera tirada será de aproximadamente 1 millón de unidades, pensada para cubrir el lanzamiento y las primeras semanas de venta. La meta es colocar ese volumen durante el primer mes, con capacidad de reposición rápida si la demanda supera el stock inicial. “Tomamos muchos recaudos para poder estar a la altura de lo que se genere”, sostuvo Esmede. “En una primera instancia se va a encontrar en mayoristas y kioscos, pero sabemos que la esencia de este proyecto es digital y hacia eso apuntamos”, dijo Spreen. Entre los puntos de venta iniciales, mencionó la distribución mayorista a kioscos. “GIGA vino para quedarse. Hoy queremos profundizar con este producto, no subestimar y que la gente esté contenta con el alfajor. Luego seguramente estemos sacando distintos sabores o variantes de alfajor y por qué no pensar más allá de eso”, dijo Spreen. El lanzamiento se suma a una tendencia en la que figuras con audiencias propias empiezan a convertir comunidad en productos físicos. En la Argentina, el antecedente reciente más directo es Pescado Raúl, el alfajor de Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf, desarrollado junto a Fantoche. El caso también mostró la relevancia de asociarse con un jugador industrial instalado para sostener producción, distribución y reposición. A nivel internacional, el caso más conocido es el de Feastables, la marca de chocolates del streamer y empresario MrBeast, lanzada en 2022 y apoyada en packaging llamativo, comunicación digital y una comunidad global. En la Argentina, Havanna incorporó esos productos a sus locales como parte de una apuesta por marcas nacidas al calor de la economía influencer.