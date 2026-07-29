La estrategia de Milei tras el choque con Lula y su apuesta total por una cumbre regional
La Casa Rosada avanza con la organización de un encuentro de líderes regionales de derecha para este año, luego de que Pablo Quirno descarte un conflicto diplomático con Brasil. El próximo viaje a Estados Unidos y la foto de Caputo en China.
La Secretaría de Finanzas adjudicó $ 12,21 billones frente a vencimientos por $ 8,5 billones. La demanda se concentró en una Lecap corta y en un nuevo bono dual, mientras que el AO29 volvió a aportar dólares para afrontar pagos de deuda.