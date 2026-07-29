La escalada verbal entre el presidente Javier Milei y el líder brasileño Lula da Silva pasó de presentarse como una crisis diplomática a convertirse en una herramienta de rentabilidad política mutua que disfraza de tensión bilateral a una estrategia de posicionamiento interno y regional.

Mientras Cancillería le baja el tono al impacto institucional de la crisis , la Casa Rosada busca beneficiarse la polarización. El cruce desatado tras el paso de Milei por San Pablo, con descalificaciones cruzadas que incluyeron epítetos como “ladrón”, “presidario” o “payaso”, respondió a incentivos políticos claros para ambos.

Por un lado, para Milei l a confrontación con Lula da Silva refuerza su perfil como referente continental de las ideas de mercado , en un momento en que impulsa una alianza regional con gobiernos afines. Para Lula da Silva, en plena campaña hacia octubre, la controversia le permite polarizar contra un modelo que rechaza buena parte de su electorado.

Tras varios días de cruces en escala contra la administración brasileña, en el Gobierno aseguraron que la crisis no implica un riesgo de una ruptura diplomática con el país vecino y en la Casa Rosada ya empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de concretar la famosa “Cumbre Azul”, una reunión regional de la derecha latinoamericana.

©World Economic Forum/Harold Cun

El canciller Pablo Quirno le puso paños fríos al conflicto este miércoles, tras varios días de cruces en escala con la administración brasileña, en una entrevista que brindó a Radio Mitre. “No hay posibilidad alguna de que de nuestro lado la relación se rompa”, afirmó el jefe de la diplomacia argentina, en el primer gesto público de distensión.

Quirno también reconoció que el embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Bitelli, fue llamado a consultas por el gobierno de Lula, pero subrayó que la Argentina no tomó una medida equivalente con su representante en Brasilia, Daniel Raimondi. “No la trasladamos al plano institucional”, sostuvo el canciller.

En ese sentido, atribuyó las advertencias en ese sentido a “la politización interna de una diferencia ideológica” por parte de la oposición kirchnerista y recordó que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de la Argentina.

“No creemos que esto impacte en la parte diplomática de los dos países, ni que se vean afectadas las relaciones comerciales“, sostuvieron en esa línea desde la Casa Rosada, tal como anticipó El Cronista. “Siempre hubo cruces de ambos lados, son diferencias entre los mandatarios”, disminuyeron las fuentes.

Argentine President Javier Milei speaks next to Brazilian Senator Flavio Bolsonaro, who is to be announced as candidate for Brazil's presidential elections, during the national convention of the Liberal Party (PL) in Sao Paulo, Brazil, July 25, 2026. REUTERS/Jean Carniel Fuente: REUTERS Jean Carniel

El trasfondo de esas declaraciones es el conflicto que se desató el sábado, cuando Milei viajó a San Pablo para respaldar el anuncio de la candidatura de Flavio Bolsonaro de cara a los comicios del 4 de octubre.

Su visita estuvo marcada por la ofensiva contra el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, quien le había negado la posibilidad de visitar al expresidente Jair Bolsonaro en su prisión domiciliaria. Lo llamó “basura calva” y aseguró que el líder opositor es un “amigo injustamente encarcelado”.

Después, durante la convención del Partido Liberal en San Pablo, continuó con insultos directamente hacia Lula y el domingo profundizó la ofensiva al acusar al gobierno brasileño de financiar el 25% de una campaña antiargentina en redes sociales.

Fuente: Bloomberg Fuente: Bloomberg

La respuesta de Brasilia incluyó al canciller Mauro Vieira, que habló de una “provocación sin precedentes”, y a otros funcionarios como el ministro de Hacienda, Dario Durigan, que llamó “payaso” a Milei. Lula da Silva, en cambio, optó por la ironía: “¿Quién es ese tipo?”, respondió ante la consulta de la prensa .

Fuentes de Itamaraty confirmaron que Bitelli volverá a Buenos Aires , aunque sin precisar una fecha. Desde Brasilia calificaron como “positivo” el tono conciliador de Quirno, otra señal de que ambos gobiernos buscan bajar la tensión sin resignar sus diferencias de fondo.

Esa distinción entre discurso ideológico y gestión de Estado también explica por qué el cruce resulta funcional a ambos mandatarios. Como antesala de todo esto, está el plan mayor de La Libertad Avanza, que es convertir a Milei en un líder de la derecha regional. Para eso, avanzaron en la organización de una cumbre de líderes latinoamericanos de derecha , un proyecto que Milei volvió a impulsar esta semana durante su paso por San Pablo y Lima, con motivo de la asunción de la presidenta peruana Keiko Fujimori.

La iniciativa, mencionada puertas adentro como “cumbre azul”, quedó delegada en la Cancillería, con el objetivo de concretarla en la Argentina “antes de que termine el año”, según precisaron fuentes oficiales a El Cronista. El evento es algo trabajado por el Gobierno desde el año pasado, pero ahora ven con buenos ojos concretarla finalmente.

El propio Milei reactivó la polémica internacional para compartir un artículo periodístico de la publicación italiana Panorama que contenía severas cuestionamientos hacia la administración socialdemócrata de España. Fiel a su estilo para expresarse, Milei acompañó la publicación con la frase “Fenómeno barrial”.

“Al final se impuso la España hiperestatista de Pedro Sánchez”, remarca el texto y sostiene que la imagen del líder del Ejecutivo del país europeo tendrá una mejoría mientras se encuentra afectada por investigaciones y procesos judiciales que alcanzan a integrantes de su familia.

La apuesta del Gobierno es consolidar a Milei como líder de un bloque alineado con la administración de Donald Trump, por fuera de los organismos multilaterales existentes. “FARO DE FAROS” , definió el asesor presidencial, Santiago Caputo, al difundir una foto de Milei con los líderes latinoamericanos en la asunción de Keiko Fujimori.

En Balcarce 50 dan por descontada la participación de José Antonio Kast, de Chile; Santiago Peña, de Paraguay; la propia Fujimori; Abelardo de la Espriella, de Colombia; José Raúl Mulino, de Panamá; Nasry Asfura, de Honduras; Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia; Daniel Noboa, de Ecuador; Nayib Bukele, de El Salvador, y Luis Abinader, de República Dominicana.

La agenda internacional del Presidente incluye nuevas escalas en esa misma dirección, tal como anticipó este medio. El 7 de agosto participará de la asunción de De la Espriella en Colombia y, antes, viajará a Ecuador para reunirse con Noboa y firmar una serie de acuerdos bilaterales.

Quirno completó el panorama de política exterior con otros anuncios. Confirmó también que negocia una visita oficial a China junto a la secretaria general, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y adelantó la llegada de un mandatario surcoreano al país.

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“EE.UU. entiende el pragmatismo, pero cómo va a caer esa foto también va a depender de si es al tiempo de las elecciones de medio término ”, analizó una fuente cercana a las conversaciones políticas que mantiene el Gobierno de Milei con el país norteamericano en diálogo con este medio.

Por caso, Milei ya tiene una próxima visita a Estados Unidos a la vista en septiembre u octubre, aunque todavía no está confirmada: será para participar del foro del Mes de la Herencia Hispana que se organiza Washington. La idea es reclutar “líderes del sector público y privado, inversionistas, representantes diplomáticos y figuras influyentes comprometidas con el fortalecimiento del liderazgo y la prosperidad de la comunidad hispana”, según el anuncio.